Zora düşen esnafa müjde

YÜZDE 2 prim ödeyen esnaf, 10 ay boyunca toplam 14 bin 110 TL'ye varan ödeme alacak. Yaklaşık 2 milyon Bağ-Kur'lu için yeni bir dönem başlıyor. Temmuz'da yürürlüğe girecek olan Esnaf Ahilik Sandığı ile, zor duruma düşülerek işyerinin kapatılması veya iflas edilmesi durumunda 10 aya varan işsizlik maaşı verilecek. Mevcut asgari ücrete göre hesaplama yapıldığında 10 ayda toplam 7 bin 56 ile 14 bin 110 TL arasında ödeme alınabilecek. Meclis'te komisyondan geçen torba yasa tasarısında yer alan işsizlik maaşı ile ilgili bilinmesi gerekenler şöyle:

KİMLERİ KAPSAYACAK?

Tarım Bağ-Kur'lular, isteğe bağlı sigortalılar, jokey ve antrenörler ile muhtarlar hariç bütün Bağ-Kur'lular kapsamda. Kapsama giren ve halen faaliyette olanlar, Temmuz'dan itibaren sandık sigortalısı olacak. İşyerini daha sonra açanlar ise başladıkları tarihten itibaren sandık sigortalısı sayılacak. Sandığa prime esas kazanç üzerinden sigortalılar yüzde 2 ve devlet de yüzde 1 oranında ödeme yapacak. Asgari ücretten prim ödeyen esnaf aylık 35,55 TL yatıracak, devlet de 17,77 TL verecek.

EN ÇOK BİN 411 TL VERİLECEK

Maaşın günlük tutarı, son 4 aylık prime esas kazançlar dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama kazancın yüzde 40'ı kadar olacak. Ancak maaş, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'ini geçemeyecek. Mevcut asgari ücrete göre, damga vergisi kesilmiş olarak aylık en az 705,60 TL, en çok 1.411 TL işsizlik maaşı ödenecek. Ödeneği almak için sandık sigortalılığının bitmesinden önceki son 120 gün sürekli çalışmış olmak gerekiyor. Son 3 yıl içinde, 720 gün faaliyetini sürdüren ve sandığa prim ödemiş olanlara 180 gün, 900 gün faaliyetini sürdüren ve sandığa prim ödemiş olanlara 240 gün, Bin 80 gün faaliyetini sürdüren ve sandığa prim ödemiş olanlara 300 gün süre ile ödenek verilecek.

PEKİ NASIL ALINACAK?

İşsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için iflas istemiyle mahkemeye başvurulması veya iflas etmeksizin işyerinin kapatılması suretiyle sigortalılığı sonra erenlerin, sigortalılığın sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde SGK'ya başvurmaları gerekecek. Başvuruda bulunanların, yeni bir iş aramaya hazır olduklarını kaydettirmeleri, prim ödeme koşullarını sağlamış olmaları ve sandığa prim borçlarının bulunmaması şart. GSS prim borçlarına da yapılandırma imkanı gelecek. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 12 ay içinde gelir testine başvurulursa, faizler ve gecikme zamları silinecek. Geriye dönük borçlar da yeniden hesaplanacak. Aylık borç aslı 53,32 TL ve üzerindeyse ödenecek tutar 53,32 TL üzerinden yeniden hesaplanacak. 53,32 TL'nin altındaysa, düşük olan gerçek tutar üzerinden hesaplanacak. Böylece borç önemli ölçüde azalacak ve 12 taksitte ödenebilecek.