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Ziraat marka değerini en fazla arttıran banka

BrandFinance’in “Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası-2017” araştırması sonuçlarına göre Ziraat Bankası bir önceki yıla göre sıralamada 23 basamak birden yükselerek Türkiye’nin marka değeri en çok yükselen banka markası oldu

Ziraat marka değerini en fazla arttıran banka

BrandFinance’in “Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası-2017” araştırması sonuçlarına göre Ziraat Bankası bir önceki yıla göre sıralamada 23 basamak birden yükselerek Türkiye’nin marka değeri en çok yükselen banka markası oldu

06 Şubat 2017 Pazartesi 11:31
Ziraat marka değerini en fazla arttıran banka
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BAĞIMSIZ marka değerleme ve strateji danışmanlık şirketi BrandFinance’in “Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası-2017” araştırması  sonuçlarına göre Ziraat Bankası bir önceki yıla göre sıralamada 23 basamak birden yükselerek Türkiye’nin marka değeri en çok yükselen banka markası oldu. Marka değerini 944 Milyon USD’den 1.312 Milyar USD’ye%39 arttıran Ziraat Bankası, Türkiye’deki bankalar arasında marka değerini en fazla artıran banka olurken araştırmada bir önceki yıla göre sıralamasını yükselten tek banka Ziraat Bankası oldu.

Ziraat Bankası’nın son yıllarda yaptığı başarılı çalışmaların marka değerine sağladığı pozitif katkı, çalışmaya da aynı şekilde yansıdı. Ziraat Bankası 2016 yılında da Türkiye’nin Lovemark’ları 2016 araştırmasında da banka kategorisinde Türkiye’nin en sevilen banka markası seçilmişti.

Ziraat Bankası’nın 2012 yılından itibaren hayata geçirmeye başladığı değişim ve dönüşüm çalışmalarının başarılı sonuçlarının bilanço büyüklükleri ve rasyolara olumlu etkisinin yanı sıra, ulusal ve uluslararası araştırmalarda da fark yaratması izlenen stratejinin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha göstermektedir.

2016 yılının en sevilen Bankası olan Ziraat Bankası aynı yıl içinde Türkiye’deki bankalar arasında marka değerini en fazla arttıran banka oldu.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Anahtar Kelimeler:
ZiraatBankaBrandFinance
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