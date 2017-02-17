Ziraat Bankası karının 3'te 1'ini emeklilere ayırdı!

AYDIN yaptığı yazılı açıklamada, bankanın 2016 yılına ilişkin finansal verilerini değerlendirdi.Yürütülmekte olan değişim projesinin de katkısıyla son 5 yılda aktif toplamlarını iki katına çıkardıklarını bildiren Aydın, söz konusu büyümeyi, kredilerini sektörden daha hızlı artırarak gerçekleştirdiklerini ifade etti.Bankanın, tüketici ve girişimci KOBİ kredilerindeki pazar payının sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 15 olduğuna işaret eden Aydın, "Toplam kredi pazar payımız yüzde 13,5 seviyesine ulaşmış durumda. Kredilerimiz son 5 yılda 2 kattan fazla arttı ve bilanço içindeki payı yüzde 44'ten yüzde 65 seviyesine ulaştı." bilgisini verdi.Aydın, promosyon ödemelerine değinirken de "Yıllık karın üçte biri emekli promosyonuna ayrıldı. Yaklaşık 2 milyar lira seviyesinde olmasını hesapladığımız emeklilerimize promosyon ödemelerine Mart ayı itibariyle başlamış olacağız." ifadesini kullandı.

SON ÇEYREKTE 3 ÇEYREK TOPLAMI KADAR KREDİ

Aydın, 2016 itibariyle nakdi kredilerin yüzde 25 artarak 233 milyar liraya, gayrinakdi kredilerin 79 milyar liraya, toplam kredi büyüklüğünün ise 312 milyar liraya ulaştığını bildirdi.Söz konusu kredi gruplarında sektör liderliğini sürdürdüklerini vurgulayan Aydın, "Hem ekonomik büyümedeki yavaşlama hem de finansal piyasalardaki dalgalanmalara karşın etkin kredi politika ve süreç yönetimimizin bir sonucu olarak kredi kalitemizdeki olumlu seyri sürdürmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.Takipteki kredilerden herhangi bir satış yapmamış olmalarına karşın takipteki krediler oranının yüzde 1,8 ile sektörün yaklaşık yarısı düzeyinde gerçekleştiğini belirten Aydın, şunları kaydetti:"Aktif toplamı, krediler, mevduat, özkaynak, karlılık ve verimlilik kriterlerinin yanı sıra şube ve ATM sayısı ve yaygınlığında sektörün lider bankası özelliğimizi sürdürüyoruz. İçinden geçmekte olduğumuz hassas dönemde davranılması gerektiği şekilde, 2016 yılının 4. çeyreğinde daha hızlı bir büyümeyle yılın ilk 3 çeyreğinin toplamı kadar bir kredi artışı sağlamış durumdayız." dedi.

"KONUT KREDİSİNDE SEKTÖR BÜYÜMESİNİN YARISINI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Aydın, 2016'da konut kredilerinde yüzde 50 artış sağladıklarını bildirdi. Aydın, "Bu dönemde konut kredisinde sektörün gerçekleştirdiği büyümenin yarısını Ziraat Bankası yapmış bulunuyor. Bu trende devam ederek bu yılın ocak ayında konut kredisi sektör büyümesinin yaklaşık yüzde 70'ini Ziraat Bankası gerçekleştirmiş durumdadır." ifadesini kullandı.Mevduatın, ana finansman kaynakları olmaya devam edeceğine vurgu yapan Aydın, mevduat dışında özellikle yurt dışından fon temini kapsamında 2016'da vadesi gelen 1,1 milyar dolar tutarındaki sendikasyon kredisini yenilediklerini ve 500 milyon dolarlık Eurobond ihracı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

YURT DIŞINDAN SAĞLANAN KAYNAKLAR

Uluslararası kuruluş ve bankalardan da kaynak teminine devam ettiklerini belirten Aydın, şunları kaydetti:"2016 yılında uluslararası finans kuruluşlarından 300 milyon doları aşan tutarda kaynak temin edildi. Söz konusu kaynaklar, hem büyük ölçekli proje finansmanlarında hem de finansmana ulaşımda zorluk çeken girişimci KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarında kullanılmaktadır. Bu rakamlar, hem bankacılık sektörüne hem de Bankamıza uluslararası para ve sermaye piyasalarında duyulan güvene işaret etmektedir."Tarım sektörüne kullandırdıkları kredi tutarının geçen yıl yüzde 25 artışla 42 milyar liraya yükseldiği bildiren Aydın, tarım bankacılığını operasyonel ve bilgi işlem alt yapılarını iyileştirerek daha da geliştirdiklerini kaydetti.Aydın, KOBİ bankacılığında; kolay erişim, uzmanlaşma, etkinlik ve müşteri ilişki yönetim kabiliyetlerini geliştirdiklerini vurgulayarak, Kredi Garanti Fonu ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile tasarladıkları yeni kredilerle de işletmelerin finansmana daha uygun koşullarla erişimini sağladıklarını belirtti.Banka olarak karlılıktan çok verimliliğe odaklandıklarını ve banka faaliyetlerinde verimliliği öncelikli bir kültür haline getirmeye çalıştıklarını ifade eden Aydın, sektörün en geniş şube ve ATM ağına sahip banka olarak, bu hizmet ağının etkinliğini ve verimliliğini daha fazla artırmayı, kendi ölçeklerindeki bankalar arasında en düşük maliyet gelir rasyosuna sahip banka konumunu sürdürmeyi hedeflediklerini bildirdi.Yurt dışı operasyonları hakkında da bilgi veren Aydın, Bahreyn'de yeni bir şubenin yanı sıra Gürcistan'daki mevcut iki şubeye ek olarak bir şube daha açtıklarını kaydetti.Gürcistan'da yurt dışı şube yoluyla sürdürdükleri bankacılık faaliyetlerini, iştirak bankaya dönüştürerek sürdürmek yolundaki girişimlerini sonuçlandırmak üzere olduklarını belirten Aydın, "Yeni kurulan iştirakimiz Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile Ziraat Finans Grubu olarak hem yurt dışındaki şube ve iştirak yapılanmamız hem de yurt içindeki iştiraklerimizle bir finansal holding anlayışıyla, müşterilerimize yurt içinde ve yurt dışında her türlü finansal hizmeti sunmak ana hedefimiz." ifadesini kullandı.

