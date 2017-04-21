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Zeytinyağı ihracatı yüzde 450 arttı

2016-2017 sezonun ilk 5,5 aylık döneminde yüzde 450 artış yaşayan zeytinyağı ihracatında 85 milyon dolara ulaşıldı

Zeytinyağı ihracatı yüzde 450 arttı

2016-2017 sezonun ilk 5,5 aylık döneminde yüzde 450 artış yaşayan zeytinyağı ihracatında 85 milyon dolara ulaşıldı

21 Nisan 2017 Cuma 11:27
Zeytinyağı ihracatı yüzde 450 arttı
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ZEYTİNYAĞI ihracatı 2016-17 sezonun ilk 5,5 aylık döneminde yüzde 450'lük artışla yaklaşık 23,6 bin tona ulaştı ve 85 milyon dolar elde edildi. Aynı tarihlerde sofralık zeytin ihracatı ise 36 bin tona ulaşarak, 68 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2016-2017 sezonunu ihracat rakamları ile ilgili bilgi veren Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçı Birlikleri Başkanı Davut Er, "İlk 6,5 aylık döneminde Türkiye geneli sofralık zeytin ihracatımızın miktar bazında yüzde 1 artışla, 36 bin tona ulaşmıştır, tutar bazında ise 68 milyon dolar olarak gerçekleştiğini görüyoruz.

Öte yandan, aynı sezonun ilk 5,5 aylık dönemine ait zeytinyağı ihracatımıza baktığımızda, miktar bazında yüzde 450'lük artışla yaklaşık 23,6 bin tona, tutar bazında ise 85 milyon ABD dolara ulaşmıştır. Geride bıraktığımız 2015-2016 sezonu tamamında 12 bin ton zeytinyağına karşılık, 55 milyon dolar döviz geliri elde ettiğimizi hatırlarsak, bu sezonun ihracatçılarımız için başarılı bir sezon olacağını umut ediyoruz" diye açıklama yaptı.

"İHRACATTA SÜREKLİLİK SAĞLAMAK İLK HEDEFİMİZ"
Birliğin sofralık zeytin, zeytinyağı ve prina yağı ihracatını ilgilendiren konularda sektörün bütün bileşenlerinin görüş ve desteğini alarak çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Er, "Son oluşturulan zeytinlik alanları ile birlikte 170 milyonu aşan zeytin ağacı varlığımızla, Türk tarım ekonomisinde en önemli ürünlerden biri olan zeytin ve zeytinyağı üretiminin artırılması ve elde edilecek ürünlerin ihracatında sürekliliği sağlamak ilk hedeflerimizdendir" ifadelerini kullandı.

14 BİN İHRACATÇIYA YEŞİL PASAPORT
Geçtiğimiz iki sezonda ihracatta yaşanan düşüşlerin önümüzdeki dönemde yaşanmasının önüne geçilmesi çalışmalar yapıldığına işaret eden Er, sofralık zeytin ve zeytinyağı için uygulanmakta olan ihracat iade tutarlarının ve üreticilere yönelik desteklerin artırılması için tüm ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulduğunu kaydetti.

İhracatçıların uzun süredir beklenen yeşil pasaport konusunda gelişme sağlandığına dikkat çeken Er, "Şubat ayında Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile yaklaşık 14 bin ihracatçımıza yeşil pasaport hakkı verildi ve ihracatçılarımız yeşil pasaportlarını alabilmek için Birliklerimiz aracılığıyla başvurularını iletmeye başladı" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Zeytinyağı IhracatıEKONOMİ
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