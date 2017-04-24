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Zeybekci: Üretimle ilgili reform paketi gelecek

Referanduma ilişkin değerlendirmesinde Zeybekci "Türkiye'nin en büyük hastalıklarından biri koalisyonlardı. Kaybeden Türkiye oluyordu. Türkiye bu hastalıktan kurtuldu, artık koalisyonlarla yaşamayacak..Artık önümüze bakacağız" dedi

Zeybekci: Üretimle ilgili reform paketi gelecek

Referanduma ilişkin değerlendirmesinde Zeybekci "Türkiye'nin en büyük hastalıklarından biri koalisyonlardı. Kaybeden Türkiye oluyordu. Türkiye bu hastalıktan kurtuldu, artık koalisyonlarla yaşamayacak..Artık önümüze bakacağız" dedi

24 Nisan 2017 Pazartesi 10:42
Zeybekci: Üretimle ilgili reform paketi gelecek
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EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci Bloomberg HT'de Yatırım Kulübü programına konuk oldu. Referanduma ilişkin değerlendirmesinde Zeybekci "Türkiye'nin en büyük hastalıklarından biri koalisyonlardı...Kaybeden Türkiye oluyordu. Türkiye bu hastalıktan kurtuldu, artık koalisyonlarla yaşamayacak..Artık önümüze bakacağız" dedi.
Zeybekci büyük şehirlerden hayır oylarının önde çıkmasına ilişkin olarak "Edirne-Antalya hattında niye istediğimiz sonucu alamadığımız konusunu iyi çalışmamız lazım." dedi. Zeybekci Denizli'de hayır çıkmasından dolayı da bir burukluk olduğunu ifade etti.
KABİNE DEĞİŞİMİ OLACAK MI? 
Referandumdan sonra kabine değişimi olup olmayacağı sorusuna "bulunduğumuz ortamlarda böyle birşeye şahit olmadım. Takdir tabii Cumhurbaşkanı ve Başbakanımızındır ama yakın gelecek için böyle birşey konuşulmadı." yanıtını verdi.
"ÜRETİMLE İLGİLİ REFORM PAKETİ" 
Zeybekci "serbest bölgeler, üretim üzerindeki yükler gibi birçok alanda çalışmalarımız bir noktaya geldi, üretimle ilgili önemli reform paketi gelecek.Kamunun yükleri konusunda da ciddi reformlar yapmamız gerekiyor ve yapılacak" dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
ReferandumNihat Zeybekçi
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