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Zenginler kaçacak yer arıyor

Herkesin hayalidir elbette zengin olmak. Her ne kadar biz hâlâ ‘Zengin olsam, neler yaparım neler’ desek de parayı bulan soluğu yurt dışında alıyor

Zenginler kaçacak yer arıyor

Herkesin hayalidir elbette zengin olmak. Her ne kadar biz hâlâ ‘Zengin olsam, neler yaparım neler’ desek de parayı bulan soluğu yurt dışında alıyor

06 Eylül 2017 Çarşamba 09:10
Zenginler kaçacak yer arıyor
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İSTATİSTİKLER; mal varlığı 1 milyon doların üzerinde olan ve yüksek gelirli olarak adlandırılan milyonerlerin ülkelerini terk ettiğini gözler önüne seriyor. Küresel Sağlık Değerlendirmesi Dünya Zenginliği ve Göç Trendleri raporuna göre; 2016 yılında oturduğu emlak varlığı hariç 1 milyon doların üzerinde nakde çevrilebilir malı olan 82 bin kişi başka bir ülkeye taşındı. Bir önceki yıl ise bu rakam 64 bindi. Ülke değiştiren milyonerlerin sayısında en yüksek artışı Türkiye kaydetti. Türkiye’den yurt dışına göç eden milyoner sayısı 2010 yılına nazaran 6 kat artarak 6 bin kişiye ulaştı.

AVUSTRALYA’YA HÜCUM ETTİLER

Ülke değiştiren zenginler en çok Avustralya’yı tercih etti. 11 bin yüksek gelirli kişi ada ülkesine âdeta akın etti. ABD ise 10 bin zengine ev sahipliği yaparak listede 2. sırada yer aldı. Fransa her ne kadar ekonomik refah göstergesini arttırsa da 2015 yılındaki 10 bin yüksek gelirli, bu ülkeden vazgeçti. Fransa’da yaşanan kaçışın nedeni olarak vergi yasaları gösteriliyor. Rapor göre; 2016 yılı itibariyle dünyada 13 milyon 60 bin kişi 1 milyon doların üzerinde mal varlığına sahip. Bu varlığın toplamı ise 69 trilyon dolara ulaşmış durumda.

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Anahtar Kelimeler:
ZenginlerZENGİNYurt DışıAvustralya
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