Yurt içi üretici fiyatları arttı

YURT içi üretici fiyatları Ocak ayında yüzde 3,98 artış gösterdi.TÜİK'in verilerine göre, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %3,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,98, bir önceki yılın aynı ayına göre %13,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %4,96 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %6,58 artış, imalat sanayi sektöründe %3,87 artış, elektrik ve gaz sektöründe %4,12 artış ve su sektöründe %3,72 artış olarak gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ HAM PETROL VE DOĞAL GAZDA GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki aya göre en fazla artış %29,26 ile ham petrol ve doğal gaz, %12,00 ile kok ve rafine petrol ürünleri ve %7,61 ile ana metaller alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri %2,29 ile bir ay önceye göre endekslerin düştüğü tek alt sektör oldu.

ANA SANAYİ GRUPLARINDA AYLIK EN FAZLA ARTIŞ ENERJİ MALLARINDA GERÇEKLEŞTİ

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2017 yılı Ocak ayında aylık en fazla artış enerji mallarında ve yıllık en fazla artış ara mallarında gerçekleşti.