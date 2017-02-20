Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ocakta arttı

YURT Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 7,25 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ocak ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, ocakta bir önceki aya göre yüzde 7,25, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,34 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7,62 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 7,94, imalat sanayi sektöründe de yüzde 7,24 yükseliş gözlendi.

EN YÜKSEK AYLIK ARTIŞ METAL CEVHERLERİNDE

Ocakta bir önceki aya göre endekslerde en fazla artış yüzde 11,99 ile metal cevherleri, yüzde 10,08 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 9,28 ile diğer ulaşım araçları alt sektörlerinde görüldü.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre ocakta en fazla aylık ve yıllık artış enerji mallarında oldu.