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Yumurta üretimi arttı

Tavuk yumurtası üretimi 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti

Yumurta üretimi arttı

Tavuk yumurtası üretimi 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti

13 Şubat 2017 Pazartesi 22:05
Yumurta üretimi arttı
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılının Aralık ayı 'Kümes Hayvancılığı Üretimi İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, tavuk yumurtası üretimi 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti. Tavuk yumurtası üretimi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 4, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 arttı. KESİLEN TAVUK DA ARTTI
Kesilen tavuk sayısı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 9,6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 arttı. Aralık ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 65 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9 azaldı. Tavuk eti üretimi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 9,8, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı. Aralık ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 13,1 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,5 azaldı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,6 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Tavuk Yumurtası üretimi
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