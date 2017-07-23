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'Yüksek kiralar kapattırıyor'

TESK Genel Başkanı Palandöken, yüksek kiralar nedeniyle mağazaların bir bir kapandığını söyledi. Palandöken, işyeri sahiplerinden dükkan kiralarını değerinin üzerinde artırmamalarını da istedi

'Yüksek kiralar kapattırıyor'

TESK Genel Başkanı Palandöken, yüksek kiralar nedeniyle mağazaların bir bir kapandığını söyledi. Palandöken, işyeri sahiplerinden dükkan kiralarını değerinin üzerinde artırmamalarını da istedi

23 Temmuz 2017 Pazar 23:00
'Yüksek kiralar kapattırıyor'
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TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kültürümüzün ve tarihimizin hatta yaşantımızın bir parçası olan esnaf dükkanlarını korumak gerekiyor. Kapanan bu mağazalar eskiden 1 en fazla 2 ay boş kalırdı. Şimdi ise mülk sahiplerinin yüksek kira talep etmelerinden dolayı 6-7 ay boş kalıyor" dedi.
Kiraların yüksekliği sebebiyle son dönemde birçok mağazanın kapandığını ve aylarca boş beklediğini belirten Palandöken, "Yıllarca adres tarif ederken şu mağazanın yanında, birisiyle bulaşacağımızda şu mağazanın önünde dediğimiz eskiden beri şehir kültüründe bir yeri olan cadde mağazaları, yüksek kiralar nedeniyle kapanıyor. Kültürümüzün ve tarihimizin hatta yaşantımızın bir parçası olan esnaf dükkanlarını korumak gerekiyor. Eğer cadde mağazalarını geliştirirsek marka çıkarırız. Eskiden caddelerdeki mağazalarında tanınan ve markalaşan firmalardan sonra pek yerli marka çıkaramadık. Yabancı markaların taşeronluğunu yapıyoruz" diye konuştu.
'KİRAYI DEĞERİNİN ÜZERİNDE ARTIRMAYIN'
Kültürümüzün bir parçası olan esnaf ve sanatkarın haksız rekabet ortamından korunması için mülk sahiplerinin dükkan kiralarını değerinden fazla yükseltmemesini isteyen Palandöken, şunları kaydetti: "Haksız rekabetin ortaya çıkardığı olumsuz durumlardan birisi de cadde mağazacılığının bitmesi. Şehrin kültüründe yer etmiş yılların lokantaları, pastaneleri, giyim mağazaları bir bir kapanıyor. Kapanan bu mağazalar eskiden 1 en fazla 2 ay boş kalırdı, şimdi ise mülk sahiplerinin yüksek kira talep etmelerinden dolayı 6-7 ay boş kalıyor. Bazen bu dükkanların boş kalma süresi 1 yılı geçiyor. Caddelerin her geçen gün boşalması ile cadde mağazacılığı adeta yok oluyor. Bunun sonucunda yüksek kiralar nedeniyle boş kalan mülkler de değerini zamanla kaybediyor. Bir cadde ve mağazanın değeri o caddenin ne kadar işlek olması ile ölçülür. Onun için mülk sahipleri kiraları değerinin üzerinde artırmamalı. Boş kalan her mülk zamanla değerini kaybeder."
'ZAMANLA DÜKKANLAR VİRANEYE DÖNER'
Cadde yanlarında geceleri ışıl ışıl parlayan esnaf dükkanları kapandıkça, caddelerin karanlığa büründüğünü ifade eden Palandöken, "Mahalle esnafının yerine devasa AVM'leri koyarsanız, caddelerin ışıltısı kaybolur. Vatandaşın güven içinde evine gittiği yollar karanlık olmasın ve dükkanlarımız boş kalmasın diyorsak mülk sahipleri olarak kiraları aşağı çekip caddelerimizi yeniden eski canlı günlerine geri döndürmeliyiz. Mağazalar ne kadar boş kalırsa değeri düşer. Mülkünüzün değerini düşürmek istemiyorsanız daha ucuza kiraya verilmeli. Ne kadar ucuza kiraya verilirse cadde ve sokaklar karanlıktan kurtulur, mülkler de değerini kaybetmez. Cadde mağazacılığının desteklenmesi öncelikle mülk sahiplerinin ilk görevi olmalı. Aksi halde zamanla canlı olan dükkanlar viraneye döner" açıklamasında bulundu. 

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Son Güncelleme: 23.07.2017 23:02
Anahtar Kelimeler:
TESK Genel BaşkanıPalandökenIşyeri
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