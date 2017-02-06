‘Yüksek enflasyonun asıl nedeni...'

MERKEZ Bankası(MB), işlenmemiş gıda fiyatlarının TL'deki değer kaybının ve ocak enflasyonun yüksek gelmesinde belirleyici rol oynadığını belirtti. Ocak ayında tüketici fiyatlarının yüzde 2,46 oranında arttığını ve yıllık enflasyonun 0,69 puan yükselerek yüzde 9,22 olduğunu hatırlatan Merkez Bankası, "Ocak ayı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'nde ifade edildiği üzere, gıda yıllık enflasyonu işlenmemiş gıda kaynaklı olarak yükselmiştir. Enerji grubu yıllık enflasyonundaki artış döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak sürmüştür. Bu dönemde, talep koşulları kısmen sınırlayıcı olmakla birlikte Türk lirasındaki belirgin değer kaybının etkisiyle çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi yükselmiştir" değerlendirmesini yaptı