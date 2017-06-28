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YPG yeni ittifaklar peşinde!

Suriye iç savaşında her aktör kontrol ettiği alanları genişletme çabası içinde. Türkiye-Rusya ve İran garantörlüğünde imzalanan çatışmasızlık bölgeleri anlaşması sayesinde askeri mücadele DEAŞ bölgeleri yani Suriye’nin doğusu ve kuzeydoğusunda yoğunlaşmış durumda. İşte Orta Doğu'dan son haberler

YPG yeni ittifaklar peşinde!

Suriye iç savaşında her aktör kontrol ettiği alanları genişletme çabası içinde. Türkiye-Rusya ve İran garantörlüğünde imzalanan çatışmasızlık bölgeleri anlaşması sayesinde askeri mücadele DEAŞ bölgeleri yani Suriye’nin doğusu ve kuzeydoğusunda yoğunlaşmış durumda. İşte Orta Doğu'dan son haberler

28 Haziran 2017 Çarşamba 12:25
YPG yeni ittifaklar peşinde!
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DEAŞ bölgelerinin ele geçirilmesi için iki kamp mücadele halinde ve bu  rekabet Haziran 2017 ayı başından bu yana giderek kızışmaya başladı. Rekabet eden  kamplardan birincisi Rusya liderliği ve hava desteği altında ilerleyen Suriye  rejimi, İran ve İran destekli milis güçleri. Diğer kampın liderliğini ise ABD  yapıyor ve kara gücü olarak kuzeydoğuda SDG/YPG, güneyde de Dera merkezli  muhalifler yer alıyor.
 
ABD ile Rusya aynı bölgeler için mücadele ediyor
 
İki cephenin mücadelesinde Ürdün sınırındaki Tanf, Irak sınırındaki  Ebu Kemal ve Fırat Havzası üzerinde yer alan iki büyük şehir Rakka ve Deyr  ez-Zor’un öne çıktığı görülmekte. ABD ve Rusya’nın artık aynı bölgeler için  mücadele ediyor oluşu nedeniyle 2017 Haziran ayı boyunca taraflar birkaç kez  doğrudan karşı karşıya geldi.
 
İlk mücadele Tanf’ta yaşandı. ABD’nin Suriye ordusu ve İran destekli  milisleri havadan vurmasına rağmen Suriyeli muhaliflere karşı ilerleyen rejim  güçleri Tanf’ın kontrolünü ele geçirdi. Bu hamle Suriyeli muhaliflerin Deyr  ez-Zor’a ilerlemesinin önünü kesmek için kritik önemdeydi. Buna paralel gelişme  Suriye’nin kuzeydoğusunda yaşandı. Halep’in doğusuna uzun süredir yığınak yapan  Suriye ordusuna bağlı özel bir birim olan “Kaplan Güçleri” Fırat Nehri’nin batı  kıyısına paralel şekilde ilerlemeye başladı. Büyük önem taşıyan Meskene'nin ele  geçirilmesi ile önü açılan rejim kısa sürede, SDG/YPG tarafından ele geçirilen  Tabka Askeri Üssü’nün güneyine kadar ilerledi. Akabinde SDG/YPG alanlarının  güneyinden ilerleyen rejim güçleri Rakka şehir merkezine de çok yaklaşmış oldu.
 
Rejim güçleri ile YPG arasında çatışmalar
 
Tam bu sırada çok kritik bir gelişme yaşandı. Rejim güçlerinin  Rakka’ya yönelmesini engellemek isteyen SDG/YPG, ABD ve Rusya arasında varılan  anlaşma uyarınca çizilen sınırı aşarak rejim güçlerine Jadin yerleşiminde saldırı  düzenledi. Bunun üzerine rejim SDG/YPG’yi havadan hedef aldı ve sonrasında rejime  ait savaş uçağı ABD tarafından düşürüldü. ABD’nin sahadaki müttefiklerini korumak  adına attığı bu adıma karşılık Rusya kendi ortağı rejime koruma sağlamak adına  Suriye'de ABD ile imzalanan uçuş güvenliği anlaşmasını iptal ettiğini açıkladı.  Bu gelişmenin hemen ertesinde ABD Tanf bölgesinde rejimi yanlısı olarak  tanımladığı İran yapımı bir insansız hava aracını da düşürdüğünü açıkladı.
 
Yakın zamana kadar DEAŞ ile mücadelede SDG/YPG üzerinden tek başına  hareket eden ABD artık diğer kamp ile rekabet etmek durumunda. Rusya  liderliğindeki cephe giderek YPG bölgelerine ve dolayısıyla ABD nüfuz alanlarına  yaklaşmakta ve bu da çatışmayı beraberinde getiriyor.
 
Çatışmanın son sahnesi Deyr ez-Zor
  
Bu çatışmanın belki de son sahnesi Deyr ez-Zor’da yaşanacak. Tam da  bunu işaret edercesine İran, Suriye uçağının düşürüldüğü gün Kirmanşah’tan  fırlatılan füzelerle Deyr ez-Zor’daki DEAŞ hedeflerini vurdu. Suriye’deki bu  gelişmelere paralel olarak Irak’ta İran destekli milis grupları Suriye sınırına  ulaşmayı başardı. Tanf’ta kontrolü ele geçiren rejim güçlerinin hedefinde ise  Irak sınırı boyunca ilerleyerek Ebu Kemal sınır kapısını ele geçirmek olacaktır.
 
Askeri gelişmeler bu şekilde devam ederse İran, İran destekli milis  gruplar ve rejim güçleri Irak ve Suriye sınırında birleşecek. Deyr ez-Zor ise bu  hedefe ulaşmak için son kalelerden biri olacak. Eğer bu coğrafi bütünlük  sağlanabilirse İran ve rejimin bir sonraki hedefleri Haseke ve Kamışlı olacaktır.  YPG kontrolü altındaki bu yerlerde rejimin zayıf bir varlığı söz konusu. Şimdiye  kadar YPG ile sürdürülen anlaşma çerçevesinde varlığını idame ettiren rejim  güçleri Suriye’nin doğusunda güçlenmesine paralel olarak daha önce YPG’ye  'emanet' ettiği bu yerleşimleri geri almak isteyecektir. Bu durumda şimdiden  işaretleri görülmeye başlanan Rejim/İran-YPG çatışmasının yaşanması yüksek  ihtimal.
 
YPG yeni ittifaklar peşinde
 
ABD rejim uçağını düşürerek sahadaki müttefiklerini koruyacağının  işaretini veriyor. Ancak bahsedilen mücadelede İran’ın elinin daha güçlü olduğunu  söylemek mümkün. Kuzeydoğu Suriye’deki durum ABD açısından giderek bir çıkmaza  bile dönüşebilir. DEAŞ ile mücadelenin bittiği bir ortamda ABD’nin Suriye’deki  askeri varlığının meşru ve hukuki zemini de ortadan kalkacak.
 
ABD YPG eliyle kurduğu yapıyı İran, Suriye ve Irak gibi aktörlere  rağmen korumaya çalışacak. ABD’nin hava gücü ve teknolojik üstünlüğüne rağmen söz  konusu aktörler kendi toprakları olarak gördükleri yerlerdeki ABD varlığı ve  kendileri dışındaki silahlı yapıları beka sorunu olarak görmekteler. İran  kampının Suriye’nin kuzeydoğusunu ABD için güvenli olmayan bir alana dönüştürmek  için şimdiden çaba sarfettiklerini söylemek mümkün. İran destekli güçlerin  Suriye’nin doğusunda ilerlemesine paralel Münbiç, Meskene, Haseke ve Kamışlı gibi  yerlerde Suriye rejimine bağlı İran destekli yerel milis gruplar oluşturulmaya  başlandı bile. Suriye Haşdi Şabi’si adı altında örgütlenen grupların hedefinde  YPG yani ABD bulunuyor.
 
YPG de artan İran ve rejim baskısının farkında ve bu nedenle bölgede  yeni bir ittifak ağı kurma peşinde koşuyor. Bazı haberlere göre Suudi Arabistan,  Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, İngiltere ve Ürdün yetkilileri Haseke şehrinde  bir araya gelerek İran’ın ilerlemesinin durdurulması karşılığında YPG’ye destek  verilmesi konusunda uzlaştı. Bütün bunlar YPG’nin bugüne kadar 'başarı' ile  sürdürdüğü kamplar arasında açık tercih yapmadan herkesin desteğini alma  stratejisinin artık sonuna gelindiğini gösteriyor. YPG/PKK giderek tercihe  zorlanıyor ve bu da onu çatışmanın tarafı haline getirecek.
 
ABD'nin ödeyeceği bedel yüksek olabilir
 
ABD açısından durumu daha karmaşık hale getiren ise söz konusu  mücadelede hiçbir bölgesel aktörü yanına almamış olması. İran’ın başarı şansını  artıran da bu. İran bir taraftan Rusya sayesinde ABD’ye karşı ciddi bir denge  sağlıyor ve hatta Suriye hava sahasını ABD için riskli hale getirebiliyor. Diğer  taraftan Suriye, Irak, Lübnan’daki vekilleri aracılığı ile sahada en güçlü aktör.
 
Türkiye uzun zaman ABD’yi Rakka operasyonunu birlikte yapmaya ikna  etmeye çalıştı ancak bu teklifi karşılık bulmadı. ABD’nin devlet dışı bir aktör  ve Türkiye’nin de yaşamsal çıkarlarına tehdit olarak gördüğü bir terör örgütü  üzerinden bu ittifaka karşı nasıl direnebileceği büyük bir soru işareti.
 
Türkiye sınırın öte tarafında ABD açısından işleri kolaylaştırmak için  değil tersine koşullar oluştuğunda YPG ile mücadele için bekliyor olacak. ABD  halen uluslararası sistemin en güçlü aktörü ve oyun değiştirici bir rol  üstlenebilir. Ancak bu hamle ABD açısından çok fazla maliyetli olacaktır. İran ve  Suriye’nin sorunu yaşamsal görmesi bedel ödeme kapasitelerini artırıyor.  Dolayısıyla Suriye’nin kuzeydoğusundaki mücadelenin nasıl sonuçlanacağı, “ABD’nin  Suriye’de kendi nüfuz alanını ve YPG bölgelerini korumak için ne kadar bedel  ödemeye hazır olduğu” sorusunun yanıtında gizli.

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Son Güncelleme: 28.06.2017 12:39
Anahtar Kelimeler:
YPGİTTİFAKABDSuriyeIç Savaş
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