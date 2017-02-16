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YÖK 2 bin kişiye bin 550 lira doktora bursu verecek

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), "Türkiye'de her bin kişiye bir doktoralı insan" hedefiyle başlatılan proje kapsamında, öncelikli olarak belirlenen 100 alanda 2 bin öğrenciye 4 yıl boyunca aylık bin 500 lira "YÖK bursu" verilecek. Doktora programları ile bursun verileceği 53 üniversite açıklandı

YÖK 2 bin kişiye bin 550 lira doktora bursu verecek

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), "Türkiye'de her bin kişiye bir doktoralı insan" hedefiyle başlatılan proje kapsamında, öncelikli olarak belirlenen 100 alanda 2 bin öğrenciye 4 yıl boyunca aylık bin 500 lira "YÖK bursu" verilecek. Doktora programları ile bursun verileceği 53 üniversite açıklandı

16 Şubat 2017 Perşembe 17:43
YÖK 2 bin kişiye bin 550 lira doktora bursu verecek
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BAŞVURULAR,100 tematik alanda 53 üniversite için yapılacak. Bu üniversiteler şöyle:
"Abant İzzet Baysal, Abdullah Gül, Afyon Kocatepe, Akdeniz, Anadolu, Ankara Sosyal Bilimler, Ankara, Ankara Yıldırım Beyazıt, Atatürk, Boğaziçi, Bursa Teknik, Bülent Ecevit, Çukurova, Dicle, Dokuz Eylül, Dumlupınar, Düzce, Ege, Erciyes, Erzurum Teknik, Eskişehir Osmangazi, Fırat, Galatasaray, Gazi, Gaziosmanpaşa, Gebze Teknik, hacettepe, Harran, Hitit, İnönü, İskenderun, Teknik, İstanbul Teknik, İstanbul, İzmir Katip Çelebi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Karabük, Karadeniz Teknik, Kocaeli, Marmara, Mersin, Namık Kemal, Necmettin Erbakan, ODTÜ, Ömer Halisdemir, Sakarya, Selçuk, Süleyman Demirel, Trakya, Türk-Alman, Uludağ, Yalova, Yıldız Teknik."
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK İÇİN
Temel bilimler, mühendislik ve mimarlık alanlarında doktora, 46 üniversitede mümkün olacak ve 855 öğrenci alınacak. Bu üniversiteler ve alanlar ise şöyle:
"Akıllı malzemeler, biyobenzetim, bilgi güvenliği, biyoenformatik, biyomalzeme ve doku mühendisliği, biyomedikal ekipmanlar (tıbbi cihazlar), enerji depolama ve enerji malzemeleri, güç ve depolama teknolojileri, hava ve uzay araçları tasarımı, hidrojen ve yakıt pilleri, insan-bilgisayar etkileşimi, insan beyni ve nörobilim, insansız sistemler, mikro ve nanoteknoloji, mimarlık, nanobiyoteknolojik güdümlü ilaçlar, nükleer enerji, örüntü tanıma analizi, savunma bilişimi, modelleme ve simulasyon, savunma sistemleri entegrasyonu, sensör teknolojileri, sürdürülebilir ve akıllı kentler, sürdürülebilir yapı malzemeleri ve teknolojileri, sürdürülebilir, etkin tarım, ulaştırma akıllı ulaşım sistemleri, veri madenciliği ve veri depolama, yeni 3B eklemeli üretim, yeni nesil kompozitler ve çok işlevli nanokompozit malzemeler, yenilenebilir enerji kaynakları/teknolojileri."
SOSYAL BİLİMLER İÇİN
Sosyal bilimler alanında 28 üniversitede 246 kontenjan için alt alanlar ise şöyle oldu:
"Afrika çalışmaları, aile psikolojisi, Anayasa hukuku, Balkan çalışmaları, deniz ticaret hukuku, Ermenice, fikri mülkiyet hukuku, göç çalışmaları, hadis, idare hukuku, katılım bankacılığı, kentsel dönüşüm çalışmaları, klinik psikoloji, manevi danışmanlık, medeni yargılama usulü hukuku, okul öncesi eğitim, Ortadoğu çalışmaları, özel eğitim (yetenekli, engelli vb), sosyal medya çalışmaları, toplumsal cinsiyet çalışmaları, uluslararası güvenlik ve terör, Uzakdoğu çalışmaları, yoksulluk çalışmaları."
DOKTORLAR, HEMŞİRELER
Sağlık alanında 25 üniversitede 299 kontenjan belirlendi. Bu bölümler ise şöyle:
"Biyomalzeme ve doku mühendisliği, cerrahi hastalıklar hemşireliği, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, doğal ve bitkisel ürünler, kozmetik ürünler, farmasötik biyoteknoloji ve ilaç tasarımı, gen tedavisi, gıda-metabolizma etkileşimi, Hastane enfeksiyonlarını önleme, iç hastalıkları hemşireliği, kanser epidemiyoloji, metabolizma (obezite, diyabet ve ateroskleroz), moleküler farmakoloji ve ilaç araştırmaları, moleküler onkoloji, moleküler patoloji, moleküler ve hücresel gastroenteroloji, odiyoloji, psikiyatri hemşireliği, tümör immunolojisi."
Belirlenen alanlarda doktora yapacaklara aylık bin 550 Lira 4 yıl süreyle verilecek.
YÖK BAŞKANI SARAÇ: HEDEF BİN KİŞİYE BİR DOKTORALI
Soruları yanıtlayan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç şöyle konuştu:
"Kalkınmış ülkelerde doktoralı insan sayısı yüksek. Çin'de bin kişiye 2.2, Amerika'da bin kişiye 1.7, Avrupa Birliği ülkelerinde bin kişiye ortalama 1.5 doktoralı insan düşerken Türkiye'de bu sayı bin kişiye 0.4. Biz de bu bağlamda bin/bir hedefini koyalım diyoruz. Yani bin kişiye 1 doktoralı kişi. Buradaki maksadımız aslında endüstriye de sanayiye de bir doktoralı iş gücü, doktoralı insan gücü kazandırmak.
Ülkemizin ihtiyacı olan 100 alanda, 2 bin öğrenci YÖK bursu ile Türkiye'nin güçlü üniversitelerinde doktora yapacak."

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Anahtar Kelimeler:
YökYükseköğretim Kurulu
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