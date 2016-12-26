Yılbaşı kredi kampanyaları ‘tüketiciyi’ aştı

BANKACILIK sektörünün yılbaşı kredi kampanyaları bu defa tüketici kredisi sınırlarını aştı. Yılın son kampanyalarında kredi kartından, otomobile kadar yelpaze iyice genişlemiş durumda. Kredinin konusu yeni yıl olunca, bankalar kampanyalar için ayrı hediyeler de hazırladı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 16 Aralık ile biten haftada 10 milyar 393 milyon lira arttı. Böylece söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 738 milyar 362 milyon liradan, 1 trilyon 748 milyar 755 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta aynı dönemde 23 milyar 539 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 1,6 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı 1 trilyon 535 milyar 322 milyon lira oldu.
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 16 Aralık ile biten haftada 450 milyon lira artarak 334 milyar 759 milyon liraya ulaştı. Söz konusu kredilerin 162 milyar 461 milyon lirası konut, 6 milyar 557 milyon lirası taşıt ve 165 milyar 741 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı yüzde 0,6 artarak 211 milyar 88 milyon liraya yükselirken, bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 1,2 azalarak 80 milyar 528 milyon liraya düştü. Söz konusu bireysel kredi kartı alacaklarının 38 milyar 667 milyon lirası taksitli, 41 milyar 861 milyon lirası da taksitsiz gerçekleştirildi.
Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar 16 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla yüzde 1,8 azalarak 13 milyar 282 milyon liraya geriledi. Takipteki alacaklar geçen hafta 13 milyar 521 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.
Bayram kredilerini geleneksel hale getiren bankalar son birkaç yıldır yeni yıl gelmeden tüketiciye farklı kredi seçenekleri de sunmaya başladı
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