Yılbaşı bereketi

Yılbaşı nedeniyle yurtdışından sebze ve meyve talebinde geçen aya göre yüzde 50 artış yaşandı. Havanın da soğuk olması nedeniyle üretici domates ve biberi 2-3 TL arasında, salatalığı da 2.5 TL'den ihracatçıya satıyor. Ancak Rusya'nın bu iki önemli üründeki yasağı devam ediyor

YENİ yıl öncesinde yaş

RUSYA'DAN UMUTLU HABER BEKLENİYOR

BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, Rusya'ya domates ve salatalığın da içinde olduğu bazı ürünlere yönelik ihracat yasağının kalktığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını, yasağın sürdüğünü ve Rusya tarafından önümüzdeki birkaç gün içinde bu konuda bir açıklama beklendiğini söyledi. Rusya pazarı kapalı olmasına karşın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da alternatif pazarlara yönelme olduğunu aktaran Satıcı, piyasaların normal seyrinde olduğunu, fiyatların da üreticileri tatmin edici düzeye yükseldiğini açıkladı.

SATIŞ YÜZDE 50 ARTTI

Yasağın kalkmasının ihracatı çok daha iyi noktalara taşıyacağını dile getiren Mustafa Satıcı, yılbaşı dönemi nedeniyle hem Avrupa, hem Ortadoğu, hem de Balkan ülkelerinden yaş meyve sebze ihracatının geçen aya göre yüzde 50 oranında artış gösterdiğini kaydetti. Talebin artışı ve havanın da soğuk olmasından kaynaklı fiyatların da mevsim normallerine yükseldiğini belirten Satıcı, ihracata yönelik ürünlerde normal domatesin üretici fiyatının 2 TL, salkım domatesin 3 TL, salatalığın 2.5 TL, biber grubunun da 2-3 TL arasında değiştiğini açıkladı. yıl öncesinde yaş meyve sebze pazarında hem yurtiçi hem yurtdışı pazarlarda talep arttı. Türkiye'nin örtü altı üretim merkezi Antalya ve çevresinde yılbaşı öncesinde iç ve dış pazarlara satışlar ciddi oranda yükseldi. Havanın soğuması ise fiyatların yükselmesine neden oldu. Türkiye genelinde şu ana kadarki yaş meyve ve sebze ihracatı 1 milyar 943 milyon 446 bin Dolar'a ulaştı. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin (BAİB) ihracatı ise 371 milyon 509 bin Dolar'a yükseldi.BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, Rusya'ya domates ve salatalığın da içinde olduğu bazı ürünlere yönelik ihracat yasağının kalktığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını, yasağın sürdüğünü ve Rusya tarafından önümüzdeki birkaç gün içinde bu konuda bir açıklama beklendiğini söyledi. Rusya pazarı kapalı olmasına karşın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da alternatif pazarlara yönelme olduğunu aktaran Satıcı, piyasaların normal seyrinde olduğunu, fiyatların da üreticileri tatmin edici düzeye yükseldiğini açıkladı.Yasağın kalkmasının ihracatı çok daha iyi noktalara taşıyacağını dile getiren Mustafa Satıcı, yılbaşı dönemi nedeniyle hem Avrupa, hem Ortadoğu, hem de Balkan ülkelerinden yaş meyve sebze ihracatının geçen aya göre yüzde 50 oranında artış gösterdiğini kaydetti. Talebin artışı ve havanın da soğuk olmasından kaynaklı fiyatların da mevsim normallerine yükseldiğini belirten Satıcı, ihracata yönelik ürünlerde normal domatesin üretici fiyatının 2 TL, salkım domatesin 3 TL, salatalığın 2.5 TL, biber grubunun da 2-3 TL arasında değiştiğini açıkladı.