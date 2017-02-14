Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88400
ALTIN
144.458
DOLAR
3.6525
STERLIN
4.5522
EURO
3.8708
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
14 Şubat 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
14 Şubat Günlük Burç Yorumu
14 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
14 Şubat 2017 Alanya -...
İki adımlı doğrulama nasıl açılır?
İki adımlı doğrulama nasıl açılır?

Yerli otomobilde yol haritası

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü "Şu anda görüştüğümüz birkaç sanayicimiz var. Onlarla beraber çalışıyoruz. Birbiriyle anlaşan sanayicilerimizin oluşturacakları yeni bir şirket, yapı, konsorsiyumla devam edeceğiz. TÜBİTAK'ın bugüne kadar yaptığı çalışmaları bu konsorsiyuma vereceğiz, konsorsiyum bunları değerlendirecek" dedi

Yerli otomobilde yol haritası

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü "Şu anda görüştüğümüz birkaç sanayicimiz var. Onlarla beraber çalışıyoruz. Birbiriyle anlaşan sanayicilerimizin oluşturacakları yeni bir şirket, yapı, konsorsiyumla devam edeceğiz. TÜBİTAK'ın bugüne kadar yaptığı çalışmaları bu konsorsiyuma vereceğiz, konsorsiyum bunları değerlendirecek" dedi

14 Şubat 2017 Salı 17:53
Yerli otomobilde yol haritası
banner404

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli  marka otomobil konusunda iş modelinde dönüşüme gidildiğini belirterek, "Şu anda  görüştüğümüz birkaç sanayicimiz var. Onlarla beraber çalışıyoruz. Birbiriyle  anlaşan sanayicilerimizin oluşturacakları yeni bir şirket, yapı, konsorsiyumla  devam edeceğiz." dedi. 

Özlü, araba tasarımına büyük ilgi duyan 13 yaşındaki otistik Mesut Uygun'u makamında kabul etti.

Basın mensuplarının yerli otomobil konusundaki sorularını yanıtlayan  Özlü, yerli marka otomobil çalışmalarının iyi gittiğini söyledi.

TÜBİTAK'ın bu konuda bugüne kadar çeşitli çalışmalar yaptığına işaret  eden Özlü, şunları kaydetti:

"İş modeli konusunda bir çalışma yaptık, bir dönüşüm söz konusu. Özel  sektörün önde olduğu, devletin destek verdiği bir modelle devam edeceğiz. Şu anda  görüştüğümüz birkaç sanayicimiz var. Onlarla beraber çalışıyoruz. Birbiriyle  anlaşan sanayicilerimizin oluşturacakları yeni bir şirket, yapı, konsorsiyumla  devam edeceğiz. TÜBİTAK'ın bugüne kadar yaptığı çalışmaları bu konsorsiyuma  vereceğiz, konsorsiyum bunları değerlendirecek.

Otomobil yapmak ticari ağırlığı daha fazla bir husus, teknolojiden  ziyade ticari bir konu. Yüzde 20 teknoloji ise yüzde 80 ticari bir konu.  Dolayısıyla ticaretin, ticari işletmelerin önde olduğu bir modelle devam  edeceğiz. İnşallah ilk modelimiz elektrikli olacak. Hedefimiz de 2019'a taksi  modelini yetiştirmek olacak."

banner355
Anahtar Kelimeler:
Yerli OtomobilTÜBİTAKFaruk ÖzlüMesut Uygun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni girişim yatırımları hızla artıyor
Yeni girişim yatırımları hızla artıyor
PTT ve SGK arasında promosyon anlaşması imzalandı!
PTT ve SGK arasında promosyon anlaşması imzalandı!
Müezzinoğlu: Artık gelir testi yapılmayacak
Müezzinoğlu: Artık gelir testi yapılmayacak

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals