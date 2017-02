Yeni kimliği kaybetmenin cezası belli oldu

ARALARINDA Levent Gök, Engin Altay ve Özgür Özel'in de bulunduğu 118 CHP'li milletvekili yeni kimlik kartlarının kaybedilmesini durumundan vatandaştan yeni kimlik kartı için alınacak 30 liranın iptalini istedi ve konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.

CHP'li vekiller, dava dilekçesinde iptal taleplerinin gerekçesi olarak, "Kimlik kartının kaybında sahibinin kusurunun bulunmadığı hallerin olabileceği, bu nedenle kayıp halinde kimlik kartı talep eden kişiye kanuni bildirim süresi dışında doğumunun bildirilmesi ve değiştirme gibi kusurluluğun söz konusu olduğu diğer durumlara göre daha fazla ceza ödeme yükümlülüğünün yüklenmesinin kusurlu sorumluluk, ölçülülük ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmadığı, kimlik kartının kaybının hırsızlık veya yağma gibi bir suç nedeniyle gerçekleşmesi halinde suça konu eylemi gerçekleştiren fail kusurlu olduğu halde kimlik kartı elinden alınan kişinin daha fazla ceza ödemek suretiyle suç ve cezaların şahsiliği ilkesini ihlal ettiği belirtilerek Anayasa'nın 2. ve 38. maddelerine aykırı olduğu ileri sürüldü" ifadelerini kullandı.

"BU BİR ÖNLEM BAKIMA MUHTAÇ VATANDAŞ MAĞDUR EDİLMEYECEK"

Anayasa Mahkemesi'nin vekillere yanıtı şu şekilde oldu:

“Tüm hukuki işlemlerde kullanılması mümkün olan kimlik kartının kaybı ile oluşabilecek kamu zararı, doğumun kanuni süre sonrasında bildirilmesi veya kimlik kartının değiştirilmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek kamu zararına göre daha fazla olduğundan kayıp nedeniyle düzenlenecek kimlik kartı için diğer hallere göre daha fazla miktarda bedel alınması öngörülmüştür. Bu suretle kimlik kaybına engel olunması için gereken dikkat ve özenin gösterilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu nedenle, kanun koyucunun kimlik kartının kaybının önüne geçmek amacıyla farklı önlemler ve bu bağlamda diğer hallere göre daha fazla bedel alınmasını öngörmesi haklı bir nedene dayanmakta ve bu kamu yararına hizmet etmektedir. Kuralda Anayasa'nın ölçülülük ilkesine aykırı bir yön bulunmamaktadır. Korunmaya, bakıma, yardıma ihtiyacı olan çocuk, engelli ve yaşlılar ile sosyal hizmetlere ihtiyacı olan kişilerin bedel ödemeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu vatandaşların mağdur olmamaları için gereken önlem de kanun koyucu tarafından alınmıştır. Dava konusu kuralda öngörülen "30 liralık" meblağ idari veya adli ceza niteliğinde değildir. Bu nedenle de iptal talebinin reddi gerekir"

RANDEVU ALMA SİSTEMİ

Kimlik randevu alma işlemi ekimlikrandevu.nvi.gov.tr adresinden yapılıyor. Yeni kimlik randevu portal girişi yapmak için haberimizin sonunda verdiğimiz bağlantı üzerinden giriş yapabilirsiniz. Kimlik randevusu alırken kendinize veya yakınınıza başvuru yapabilirsiniz. Anneniz, babanız, kardeşiniz, eşiniz, oğlunuz, kızınız, vasisi olduğunuz kişi adına randevu alabilirsiniz. Aile olarak yeni kimlik kartı randevusu da alabilirsiniz. Kimlik randevu sitesi üzerinden ilgili kişi ya da kişilerin TC Numarası, Adı ve Soyadı yazılarak sisteme giriş yapılır. Randevu ekranında bir sonraki aşamada yeni kimlik randevusu alacak kişilerin kimlik doğrulaması yapılır. Kimlik doğrulaması için gün ay yıl olarak doğum tarihi ve nüfus cüzdanı seri ve no bilgisi girişleri yapılır.

Randevu için il ve ilçe seçimi yapılır daha sonra ise randevu tarihi ve saati belirlenir. Ardahan, Artvin, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Burdur, Çankırı, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Kilis, Sinop, Tunceli, Yozgat e-randevu sisteminde pasif olduğu görülmektedir. Her ilde her ilçe randevu sistemini kabul etmemektedir. Örneğin İstanbul’da yeni kimlik çıkartılması için randevu alınan Nüfus Müdürlükleri arasında Adalar, Ataşehir, Çatalca, Şile ilçeleri pasif durumdadır.

Yeni kimlik randevusu alırken en son aşama ise yeni kimlik kartını teslim alacak kişi ve kartın teslimat adresinin girilmesi aşaması olacak. Tüm girişler yapıldıktan sonra randevu ve kart teslimat girişleri yapılmış olacak. Alınan randevu saatinde ilgili nüfus müdürlüğüne gidilmesi gerekmektedir.

Yeni kimlik kartı başvurusunda istenilen evraklar başvurunun durumuna göre değişmektedir. İlk defa çipli yeni kimlik kartı başvurusu yapacaklardan nüfus cüzdanı ya da nüfus cüzdanı yerine geçebilecek kimlikler (uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı vb) istenir. Bu belgeler fotoğraflı olmak zorundadır. Ayrıca kimlik başvurusunda istenilecek bir diğer belge de son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraftır. Bunların dışında başvuruda belge, evrak istenmemektedir.