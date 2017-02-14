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Yeni girişim yatırımları hızla artıyor

2016 yılında yurt içinde yaşanan 15 Temmuz darbe girişimi gibi olumsuz durumlara rağmen Güney Doğu Avrupa ve Orta Doğu bölgesinde yeni yatırımlarda en çok yatırım yapılan ülke İsrail’den hemen sonra Türkiye oldu

Yeni girişim yatırımları hızla artıyor

2016 yılında yurt içinde yaşanan 15 Temmuz darbe girişimi gibi olumsuz durumlara rağmen Güney Doğu Avrupa ve Orta Doğu bölgesinde yeni yatırımlarda en çok yatırım yapılan ülke İsrail’den hemen sonra Türkiye oldu

14 Şubat 2017 Salı 18:07
Yeni girişim yatırımları hızla artıyor
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ANALİZ ve pazar araştırma platformu Startups.Watch, SohoHouse İstanbul’da erken seviye yatırımların son 5 yıllık seyrini ve 2017'ye yönelik beklentilerinin paylaşıldığı bir toplantı düzenledi.  Startups.Watch Kurucu Ortakları İhsan Elgin ve Serkan Ünsal ile son yılların en aktif yatırım şirketleri arasında yer alan Revo Capital Yönetic Ortağı Cenk Bayrakdar ve MV Holding CEO’su ve StartersHub Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dorman konuşmacı olarak katıldı. 
'YÜZDE 43 BÜYÜME'
Toplantıda 2016-2017 Yatırım Gündemi Raporu'ndan bilgiler veren İhsan Elgin, 2016 yılında yatırım adedi olarak rekor kırıldığını belirterek, "Yüzde 43 büyüme ile 124 sayısına ulaşıldı. Buna son 5 senenin rekor rakamı diyebiliriz. Yatırım miktarı olarak ise yüzde 6’lık bir büyüme gerçekleşti. 2016 yılında yatırım turlarında toplam 67,2 milyon dolar yatırım gerçekleşti. Bir önceki sene bu rakamlar 84 yatırım turunda 63,5 milyon dolardı. Ekonomik ve politik gündemimiz düşünüldüğünde aslında 2016 beklentilerin çok üstünde geçti diyebiliriz" dedi.  
'ÇOK HIZLI BÜYÜYECEK'
MV Holding CEO’su ve StartersHub Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dorman da Türkiye’de girişimciler için çok fırsat olduğuna işaret ederek, "Girişimlerin yatırımcı açısından geri beslemeye, değişim ve gelişime açık olmaları gerekli. Bu yıl çekirdek sermaye yatırımları çok hızlı büyüyecek. Biz de dikey alanlarda yatırımlarımızı katlayarak hızlandırmayı planlıyoruz." dedi. Cenk Bayrakdar da 2017'de yatırım yapmaya devam edeceklerinin altını çizerken, "2017 yılında 5'ten fazla, 10 milyon doların üzerinde yatırım yapmayı planlıyoruz.' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
GirişimYatırımStartups.WatchSohoHouse İstanbul
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