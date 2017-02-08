banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
Az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87548
ALTIN
148.943
DOLAR
3.7439
STERLIN
4.6774
EURO
3.9870
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Sağlık bakanlığı uyardı! Bu çay komaya sokuyor!
Sağlık bakanlığı uyardı! Bu çay...
Parkinsonda ilaçlar yetersizse çare beyin pili
Parkinsonda ilaçlar yetersizse çare beyin...
Şekere dikkat!
Şekere dikkat!

Yeni çipli kimlik kartı için geceden sıraya girdiler

Yurt genelinde yeni kimlik kartları için başvuruların başlamasıyla nüfus müdürlükleri önünde yoğunluk yaşandı. Yeni çipli kimlik kartlarını almak için vatandaşlar ilçe nüfus müdürlükleri önünde geceden sıraya girdi

Yeni çipli kimlik kartı için geceden sıraya girdiler

Yurt genelinde yeni kimlik kartları için başvuruların başlamasıyla nüfus müdürlükleri önünde yoğunluk yaşandı. Yeni çipli kimlik kartlarını almak için vatandaşlar ilçe nüfus müdürlükleri önünde geceden sıraya girdi

08 Şubat 2017 Çarşamba 13:33
Yeni çipli kimlik kartı için geceden sıraya girdiler
banner404

2 Ocak’tan itibaren yurt genelinde yeni kimlik kartları için başvurular başlamıştı. Başvuruların başlamasıyla çipli kimlik kartlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yeni kimlik kartlarını almak için gece saatlerinden itibaren vatandaşların nüfus müdürlükleri önünde sıraya girdiği görüldü. Başvuru için sıraya giren vatandaşlar çipli kimlik kartı uygulamasından memnun olduklarını ifade etti.

Gece saat 04.00’de Bahçelievler Nüfus Müdürlüğüne gelerek sıraya giren Mehmet Arat, ’’Erken geldim. 39 numarayı aldım. 80 kişinin sıra aldığını gördüm. Çocuklar sınava girecek. O yüzden onlara erkenden çıkartmamız gerekti. Burada olanlar bir çoğu da öğrenciler için bekliyor. Yeni uygulamadan da memnun olduğumuzu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

Üniversite sınavı için çipli kimlik kartının zorunlu olduğunu ifade eden Fatih Aslan, ’’Sınava giriş için çipli kimlik kartının zorunlu olduğunu söylediler. Bizde erken saatte gelerek sıraya girdik. Yeni kimlik kartı için başvurumuzu yapacağız’’ şeklinde konuştu.

Yeni çipli kimlik kartını almak için Küçükçekmece nüfus müdürlüğüne gelen bir vatandaş, “Ben 05.00'de geldim. 03.00'de gelen var, 02.00'de gelen var. Sıra inşallah gelecek. Allah'a kaldı işimiz. Burada hep öğrenci var. Yazık günah değil mi? Artık İnternet var. Oradan yapılması gerekiyor” dedi.

Başvuru için zaman kaybına sebep vermemek için https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr  internet sitesinden ya da ‘Alo 199’ numaralı çağrı merkezinden randevu alınarak işlemlerin gerçekleştirileceği öğrenildi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
çipli Kimlik KartıBahçelievler Nüfus MüdürlüğüMehmet Arat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
50 bin lira hibe şartları değişti!
50 bin lira hibe şartları değişti!
THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı çıtayı yükseltti
THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı çıtayı yükseltti
1,5 milyon tonluk çelik ihraç edildi
1,5 milyon tonluk çelik ihraç edildi

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals