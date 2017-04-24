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Yatırımcılar reformların hızlanmasını bekliyor

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ABD’de trilyonlarca dolar yöneten şirketlerin temsilcileriyle buluştuklarını belirterek, “Türkiye’ye ilişkin algı olumlu. Reformların hızlanmasını öngörüyorlar” dedi

Yatırımcılar reformların hızlanmasını bekliyor

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ABD’de trilyonlarca dolar yöneten şirketlerin temsilcileriyle buluştuklarını belirterek, “Türkiye’ye ilişkin algı olumlu. Reformların hızlanmasını öngörüyorlar” dedi

24 Nisan 2017 Pazartesi 09:04
Yatırımcılar reformların hızlanmasını bekliyor
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DÜNYA Bankası Bahar Toplantıları ve G20 Görüşmeleri kapsamında ABD’nin başkenti Washington’da bulunan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, birçok yatırımcı grubuyla buluşma fırsatı bulduğunu ifade etti. Üç aşağı, beş yukarı Amerika’nın bütün portföy yöneticileriyle bir araya geldiklerini anlatan Şimşek, “Trilyonlarca dolar yöneten şirketlerin temsilcileriyle buluştuk. Oradan benim edindiğim izlenim, Türkiye’ye ilişkin algı olumlu. Özellikle referandumdan ‘Evet’in çıkmasıyla istikrarın pekişeceğine dair inancı onlar da taşıyorlar. Reformların hızlanmasını tabii ki öngörüyorlar. Zaten anlattığımız hikaye de üç aşağı beş yukarı bu çerçevede. Onun için, yatırımcı ayağı inşallah önümüzdeki dönemde daha destekleyici olacak” diye konuştu.
Reformlar etkileyecek
Türkiye ekonomisinin muhtemelen Nisan sonrasında hızlanacağını öngören Mehmet Şimşek, bunda azalan belirsizlik ve risklerin yanı sıra küresel toparlanmanın önemli rol oynayacağını anlattı. Şimşek, ayrıca hükümetin reform programına döneceğini belirterek, “Yapacağımız reformlarla beklentileri olumlu etkileyeceğiz ve onun sayesinde Türkiye inanıyorum ki bu sene daha iyi bir performans gösterecek” dedi. Bununla birlikte ekonomi hakkında “nokta tahminleri” yapmadığını vurgulayan Şimşek, orta vadeli programda belirlenen yıllık yüzde 4’ün biraz üzerinde büyüme hedefinde değişikliğe gidilmediğini bildirdi.
Herkes ‘Evet’i sordu
Ziyaretinde Türkiye’de geçen hafta gerçekleşen halk oylamasının sık sık sorulduğunu belirten Şimşek, şunları söyledi: “Referandum sonucunda Türkiye’de yönetimde istikrar olacağını, artık Türkiye’nin 5 yıllık bir icraat imkanı bulacağını, hükümet krizlerinin son bulacağını, sistemin küresel formlara uygun işleyeceğini, yargının bağımsız ve tarafsız olacağını, parlamentonun daha güçlü olacağını anlattık. Herkesin bu süreci iyi anlaması için elimizden geleni yaptık.”
Afrika projesi firmalara fırsat
MEHMET Şimşek, G20 görüşmelerinde ele alınan bir diğer konu başlığının Afrika’yla işbirliği olduğunu anlatırken, 20 ülkeli grubun kıtadaki özel sektör yatırımlarını artırmayı amaçlayan projesinden bahsetti. Bu girişimin Türkiye için çok önemli olduğuna işaret eden Şimşek, “Bizim firmalarımız da orada aktif ve bundan faydalanabilirler diye düşünüyoruz” dedi.
ABD ile ilişkiler geliştirilecek
İKİLİ temasları kapsamında ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile de görüştüğünün bilgisini veren Mehmet Şimşek, “İnşallah daha yakın bir şekilde çalışacağız ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi noktasında mutabakata vardık” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
YatırımcıReformMehmet ŞimşekABD
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