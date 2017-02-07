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Yabancılar parayı bakın nereye yatırdı!

Borsa İstanbul`da, 2016`yı alımla tamamlayan yabancı yatırımcılar, bu yılın ilk ayında da net 816 milyon dolarlık hisse aldı

Yabancılar parayı bakın nereye yatırdı!

Borsa İstanbul`da, 2016`yı alımla tamamlayan yabancı yatırımcılar, bu yılın ilk ayında da net 816 milyon dolarlık hisse aldı

07 Şubat 2017 Salı 12:29
Yabancılar parayı bakın nereye yatırdı!
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BORSA İstanbul verilerinden derlenen bilgilere göre,  borsada, geçen yılın büyük bölümünde alım tarafında yer alan yabancı  yatırımcılar, 2016'yı 614 milyon dolarlık net alım ile tamamlamıştı.
Yabancı yatırımcı, ocakta da net 816 milyon dolar ile 2016'nın mart  ayından bu yana en güçlü alımını gerçekleştirdi.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, geçen ay yabancı yatırımcıların  güçlü alımlarının da etkisiyle TL bazında yüzde 10,44, dolar bazında ise yüzde  3,25 yükseliş kaydetti.
Analistler, Borsa İstanbul'da işlem gören şirket hisselerinin dolar  bazında emsallerine göre ucuz kalmasının yabancı yatırımcı alımlarının  güçlenmesini sağladığını belirtti.
ABD başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'ın mali politikalarına  ilişkin belirsizliklerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mart ve haziran aylarında  faiz artıracağına ilişkin beklentileri düşürdüğünü ifade eden analistler, ABD'de  son dönemde beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilere karşın  yatırımcılardaki risk iştahının devam ettiğini söyledi.
EN ÇOK BANKA HİSSESİ ALDI
Yabancı yatırımcılar, ocak ayındaki alımlarında genel olarak banka pay  piyasalarını tercih ederken, Türk Hava Yolları (THY) hisselerindeki güçlü alışlar  da dikkati çekti.
Yabancı yatırımcılar 146,5 milyon dolarlık net alımla geçen ay en çok  Garanti Bankası hissesi tercih ederken, en fazla satış yaptığı hisse senedi ise  23,7 milyon dolar ile ASELSAN oldu.
Ocak ayında yabancı yatırımcıların en çok net alım yaptığı hisse  senetlerinde Garanti Bankası'nı 88,6 milyon dolar ile Halkbank, 86,4 milyon dolar  ile THY, 59,8 milyon dolar ile İş Bankası (C) ve 46,8 milyon dolar ile VakıfBank  izledi.
Yabancı yatırımcı tarafından ASELSAN'ın ardından ocak ayında en fazla  satışın yapıldığı pay piyasaları ise 6,4 milyon dolar ile Türk Traktör, 5,6  milyon dolar ile Tekfen Holding, 3,4 milyon dolar ile Migros ve 3,2 milyon dolar  ile Park Elektrik oldu.

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Anahtar Kelimeler:
BorsaBorsa IstanbulABD Merkez BankasıTürk Hava Yolları
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