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Yabancı yatırımcıya özel izin

Yurtdışı yatırımcıların Türkiye’de yabancı para cinsinden borçlanma aracı ihraç etmelerinin önü açılıyor. Amaç yabancı yatırımcıyı çekmek

Yabancı yatırımcıya özel izin

Yurtdışı yatırımcıların Türkiye’de yabancı para cinsinden borçlanma aracı ihraç etmelerinin önü açılıyor. Amaç yabancı yatırımcıyı çekmek

13 Şubat 2017 Pazartesi 08:28
Yabancı yatırımcıya özel izin
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BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, İstanbul Finans Merkezi (İFM) programı kapsamında yurtdışındaki yatırımcıların Türkiye'de sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yabancı para cinsinden borçlanma aracı ihraç etmelerinin önünü açacaklarını bildirdi. Şimşek, "Hazine Müsteşarlığı'nın söz konusu düzenlemesi ile Türkiye'deki finansal derinliğin artırılmasına yönelik önemli bir adım atılmış olacak. Yabancı finans aktörlerinin ülkemize gelmesi teşvik edilecek" dedi. İFM Programı çerçevesinde yurtdışında yerleşik kişilerin, yabancı para cinsinden borçlanma aracı ihraç etmelerinin önünde bir engel kalmayacağının altını çizen Şimşek, "Bu sayede, İFM projesinin hedeflerine ulaşmasına ve Türkiye'deki finansal derinliğin artırılmasına yönelik önemli bir adım atılmış olacak. Yabancı finans aktörlerinin Türkiye'ye gelmesi için gerekli olan çekici güçlerden biri de bu hamle olacak" şeklinde konuştu.
BALKANLAR'DAN TALEP GELİYOR
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar nedeniyle yabancıların bu tür yatırımları yapamadığını belirten Şimşek, "Örneğin bazı Balkan ülkelerinden bu konuda talep geliyor. Kararla Balkanlar'daki, finansman sıkıntısı çeken ve büyük piyasalara ulaşma imkânı olmayan yatırımcıların Türkiye'de tahvil ihraç etmesinin önü açılacak" dedi. Şimşek, bunun Türkiye'nin finans merkezi olarak tanınmasında da önemli bir rol oynayacağına dikkati çekerek, "Amacımız bütün bu çalışmalarla öncelikle bölgesel daha sonra da küresel ölçekte etkili bir finans merkezi oluşturmak" değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Yabancı YatırımcıİFMMehmet Şimşekİstanbul Finans Merkezi
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