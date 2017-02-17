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Yabancı plakalı araçlar ücretsiz geçiş yapamayacak

Yabancı plakalı araçlar ücretli karayolundan geçerken belirlenen tarifeye göre ücret ödeyecek. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Ücret ve cezalarını ödemeyen araçların, ülkeyi terk etmelerine müsaade edilmeyecek" dedi

Yabancı plakalı araçlar ücretsiz geçiş yapamayacak

Yabancı plakalı araçlar ücretli karayolundan geçerken belirlenen tarifeye göre ücret ödeyecek. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Ücret ve cezalarını ödemeyen araçların, ülkeyi terk etmelerine müsaade edilmeyecek" dedi

17 Şubat 2017 Cuma 12:55
Yabancı plakalı araçlar ücretsiz geçiş yapamayacak
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ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yabancı plakalı araçların şu ana kadar Türkiye'nin otoyol ve köprülerini ücret ödemeden kullandığını ve bunun ülke ekonomisi açısından ciddi zarara neden olduğunu söyledi.

ÜLKEYİ TERK ETMELERİNE MÜSAADE EDİLMEYECEK

Yabancı plakalı araçlara uygulanacak geçiş ücretlerine yönelik çalışmaların uzun süredir devam ettiğini belirten Arslan, "Ücretli· karayollarında yabancı plakalı araçlara ait geçiş ücretleri ve idari para cezalarının tahsiline ilişkin yönetmelik, bugün (Cuma) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yabancı plakalı araçlar sürücüsünün Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın ücretli karayolundan geçiş yapmaları halinde, belirlenen tarifeye göre ücret ödeyecek. Ücret ve cezalarını ödemeyen araçların, ülkeyi terk etmelerine müsaade edilmeyecek" dedi.

ARAÇ SAHİBİ SORUMLU

Arslan, yabancı plakalı araç sürücüsünün, geçiş ücreti toplama sistemlerinden herhangi birinin abonesi olması ve kullanılabilir vaziyette yeterli bakiyeye sahip etiket bulundurması gerektiğini anlatarak, araç kullanıcısının etiketin sağlam ve çalışır olmasından, araç plakalarının temiz ve okunaklı durumda bulunmasından sorumlu tutulacağını dile getirdi.

10 KATI CEZA ÖDEYECEK

Kaçak geçiş yaptığı tespit edilen yabancı plakalı araçlara Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, giriş-çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücretine ilave olarak, bu geçiş ücretinin 10 katı tutarında idari para cezası verileceğini ifade eden Arslan, ödemesiz geçiş tarihini izleyen 15 gün içinde söz konusu ücreti ödeyenlere para cezası uygulanmayacağını aktardı.

ÇIKIŞ İZNİ VERİLMEYECEK

Arslan, yabancı plakalı araçlara uygulanacak idari para cezalarıyla geçiş ücretlerinin, tebligat şartı aranmaksızın sürücüsü bilgilendirilerek tahsil edileceğini belirterek, şunları söyledi:"Söz konusu araçların, ücret ve cezalarına ilişkin tahsilat öncelikle ülke içindeki yol kenarı denetim istasyonlarında gerçekleştirilecek. Ödeme ve ceza tahsilatı gerçekleştirilemeyen ve ülkeyi terk etmek üzere sınır kapılarına gelen araçların, geçiş ücreti ve buna bağlı idari para cezalarının bulunup bulunmadığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca kontrol edilecek. Borç görünmesi halinde tahsilat gerçekleşmeden araçların ülkeyi terkine asla izin verilmeyecek. Ücret toplama sistemine dâhil olmayan veya ücret toplama sisteminde yeterli bakiye olmadığı için ihlalli geçiş yapan yabancı plakalı araçların geçiş ücreti, idari para cezası uygulanmış ise ceza tutarı, araç plakası, ihlalin yapıldığı il veya ilçe, araç sahibine ilişkin tutanak bilgileriyle birlikte ihlâlin yapıldığı tarihi takip eden 15'inci günün sonunda, Gelir İdaresi Başkanlığı'na elektronik ortamda aktarılacak."Bakan Arslan, geçiş ücretleri ve idari para cezalarının tahsilinin gümrük kapıları, maliye vezneleri, PTT şubeleri, ağırlık kontrol merkezleri ve elektronik sistemler üzerinden online yapılması için gerekli altyapı çalışmalarına en kısa sürede başlanacağını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Yabancı Plakalı Araçlarücretli KarayoluUlaştırmaDenizcilik Ve Haberleşme Bakanı Arslan
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