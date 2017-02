Volkswagen'e müşterisinden dava!

DEUTCHE See'den yapılan açıklamada, VW'den alınan 500 aracın "dizel skandalı"ndan etkilenmesi nedeniyle Braunschweig Savcılığına dava açıldığı ve VW'ye "dizel skandalı"nda dava açan ilk büyük müşteri oldukları kaydedildi.2009-2010 yıllarında firmanın tüm ticari araç ve binek Otomobil alanını bütüncül, çevre dostu ve elektronik olarak çalışan bir filoya dönüştürmeye karar verdiği, birkaç görüşmeden sonra Volkswagen ile anlaşıldığı belirtilen açıklamada, "VW, Deutsche See'ye bu hedefleri karşılayan bir filo oluşturmanın yanı sıra her iki şirket açısından da çevre dostu ve ileriye dönük mobiliteyi geliştirme konusunu güvence altına aldı." denildi.

Açıklamada, bu nedenle Deutsche See'nin tüm filosunu Volkswagen'e dönüştürttüğü vurgulandı.

Şirket açıklamasında davanın büyüklüğüne ilişkin bilgi yer almazken, Alman Bild gazetesi söz konusu davanın 11,9 milyon avroyu bulabileceğini öne sürdü.

VW'YE Almanya'DA BİN 400 DAVA AÇILMIŞTI

VW'ye daha önce bireysel müşteriler, düzenleyiciler ve ABD makamları tarafından dizel emisyon testlerinde hile yaptığı gerekçesiyle çok sayıda dava açılmıştı. Deutsche See, böylece dizel testi hilesi konusunda Alman otomobil üreticisine dava açan ilk büyük firma oldu.

Öte yandan geçen yılın eylül ayında Almanya'da Braunschweig Eyalet Mahkemesi, "dizel skandalı" nedeniyle yatırımcıları tarafından Volkswagen'e şu ana kadar bin 400 dava açıldığını ve şirketten yaklaşık 8,2 milyar avro talep edildiğini bildirmişti.