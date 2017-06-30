Verimlilik istatistikleri açıklandı

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2015 yılı verimlilik istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2015 yılı için çalışan kişi başına katma değer verileri ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en yüksek değer 116 bin 699,79 TL olarak 'Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı' sektöründe gerçekleşti. Bunu 'Bilgi ve İletişim' sektörü 81 bin 80,14 TL, 'Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri' sektörü 33 bin 341,35 TL, 'Madencilik ve Taş Ocakçılığı' sektörü 31 bin 111,83 TL, 'İmalat' sektörü 30 bin 840,92 TL ile takip etti.

2015 yılı için çalışan kişi başına katma değer verileri ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en düşük değer 4 bin 79,82 TL olarak 'Diğer Hizmet Faaliyetleri' sektöründe gerçekleşti. Bunu 'Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri' sektörü 9 bin 417,61 TL, 'İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri' sektörü 11 bin 800,10 TL, 'Eğitim' sektörü 13 bin 68,22 TL, 'İnşaat' sektörü 13 bin 188,16 TL ile takip etti.

2015 yılı için çalışan kişi başına katma değerin bir önceki yıla göre değişimi ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en yüksek artış yüzde 31,50 olarak 'Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı' sektöründe gerçekleşti. Bunu 'Ulaştırma ve Depolama' sektörü yüzde 22,33, 'İmalat' sektörü yüzde 12,63, 'İnşaat' sektörü yüzde 11,96, 'Diğer Hizmet Faaliyetleri' sektörü yüzde 11,90 ile takip etti.

2015 yılı için çalışan kişi başına katma değerin bir önceki yıla göre değişimi ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en yüksek azalış yüzde 14,51 olarak 'Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor' sektöründe gerçekleşti. Bunu 'Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri' sektörü yüzde 13,59, 'Madencilik ve Taş Ocakçılığı' sektörü yüzde 9,31, 'Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri' sektörü yüzde 1,77, "Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler" yüzde 0,51 ile takip etti.

2015 yılı için çalışılan saat başına katma değer verileri ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en yüksek değer 55,79 TL olarak 'Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı' sektöründe gerçekleşti. Bunu 'Bilgi ve İletişim' sektörü 39,14 TL, 'Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri' sektörü 15,83 TL, 'Madencilik ve Taş Ocakçılığı' sektörü 15,07 TL, 'İmalat' sektörü 14,55 TL ile takip etti.

2015 yılı için çalışan kişi başına katma değer verileri ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en düşük değer 1,99 TL olarak 'Diğer Hizmet Faaliyetleri' sektöründe gerçekleşti. Bunu 'Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri' sektörü 4,53 TL, 'İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri' sektörü 5,68 TL, 'İnşaat' sektörü 6,43 TL, 'Eğitim' sektörü 6,68 TL ile takip etti.

2015 yılı için çalışılan saat başına katma değerin bir önceki yıla göre değişimi ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en yüksek artış yüzde 31,65 olarak 'Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı' sektöründe gerçekleşti. Bunu 'Ulaştırma ve Depolama' sektörü yüzde 23,76, 'Diğer Hizmet Faaliyetleri' sektörü yüzde 12,96, 'İnşaat' sektörü yüzde 12,71, 'İmalat' sektörü yüzde 12,56 ile takip etti.

2015 yılı için çalışılan saat başına katma değerin bir önceki yıla göre değişimi ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en yüksek azalış yüzde 14,75 olarak 'Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri' sektöründe gerçekleşti. Bunu 'Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor' sektörü yüzde 12,78, 'Madencilik ve Taş Ocakçılığı' sektörü yüzde 8,03 , 'Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri' sektörü yüzde 1,37, 'Gayrimenkul Faaliyetleri' yüzde 1,24 ile takip etti.

2015 yılı için birim emek maliyeti verileri ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en yüksek değer 4,33 TL olarak 'Diğer Hizmet Faaliyetleri' sektöründe gerçekleşti. Bunu 'Eğitim' sektörü 2,49 TL, 'Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri' sektörü 2,33 TL, "Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor" sektörü 2,25 TL, 'Gayrimenkul Faaliyetleri' sektörü 2,03 TL ile takip etti.

2015 yılı için birim emek maliyeti verileri ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en düşük değer 0,50 TL olarak 'Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı' sektöründe gerçekleşti. Bunu 'Bilgi ve İletişim' sektörü 0,74 TL ile, 1,03 TL ile 'İmalat' sektörü, 1,25 TL ile 'Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri' sektörü, 1,35 TL ile 'Madencilik ve Taş Ocakçılığı' sektörü takip etti.

2015 yılı için birim emek maliyetinin bir önceki yıla göre değişimi ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en yüksek artış yüzde 20,21 olarak 'Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri' sektöründe gerçekleşti. Bunu "Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor" sektörü yüzde 20,15, 'Madencilik ve Taş Ocakçılığı' sektörü yüzde 19,91 , 'Gayrimenkul Faaliyetleri' sektörü yüzde 15,83, 'Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri' sektörü yüzde 9,84 ile takip etti.

2015 yılı için birim emek maliyetinin bir önceki yıla göre değişimi ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en yüksek azalış yüzde 43,50 olarak 'Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı' sektöründe gerçekleşti. Bunu 'Ulaştırma ve Depolama' sektörü yüzde 17,51, 'İnşaat' sektörü yüzde 4,24 , 'Diğer Hizmet Faaliyetleri' sektörü yüzde 1,81, 'İmalat' sektörü yüzde 0,73 ile takip etti.