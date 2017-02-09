Vergisini düzenli ödeyen mükelleflere indirim geliyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın hazırladığı, vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi, Esnaf Ahilik Sandığının kurulması, genel sağlık sigortası prim borçlarının yeniden yapılandırılması, kadın istihdamının desteklenmesi gibi düzenlemelerin de bulunduğu kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın hazırladığı, vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi, Esnaf Ahilik Sandığının kurulması, genel sağlık sigortası prim borçlarının yeniden yapılandırılması, kadın istihdamının desteklenmesi gibi düzenlemelerin de bulunduğu kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.