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Vergi reform planını birkaç haftada açıklayacak

ABD Başkanı Donald Trump, vergi reform planını önümüzdeki birkaç hafta içinde açıklamaya hazırlanıyor

Vergi reform planını birkaç haftada açıklayacak

ABD Başkanı Donald Trump, vergi reform planını önümüzdeki birkaç hafta içinde açıklamaya hazırlanıyor

10 Şubat 2017 Cuma 09:42
Vergi reform planını birkaç haftada açıklayacak
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da hava yolu şirketlerinin yöneticileriyle yaptığı görüşmede, vergi reformu planını önümüzdeki birkaç hafta içinde açıklama sözü verdi. Ancak Trump, işletmeler üzerindeki vergi yükünün düşürülmesi gerektiği dışında reforma ilişkin detay vermedi.

Açıklanacak olan reformunun Reagen döneminden bu yana açıklanan en iddialı vergi reform planı olması bekleniyor.

Trump, hava yolu yöneticilerine yaptığı açıklamada, "Vergi reformu ortaya çıkıyor. Takvimin önündeyiz,. Gelecek 2 veya 3 hafta içinde bir şeyler açıklayabilir hala geleceğiz" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer de toplantı sonrasında yaptığı açıklamada Trump'ın geniş kapsamlı vergi planının işletmeler için olduğu kadar bireyler için de vergi indirimleri içereceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Vergi Reform PlanıDonald TrumpBeyaz Saray
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