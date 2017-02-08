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Vergi indiriminden kimler yararlanacak?

Hükümetin “2016’da düzenli vergi ödemeyenler için vergi barışı yapıldı, 2017’de de vergisini düzenli ödeyenler için vergi indirimi yapılacak" açıklamasından sonra vergi borcu olanlar için yeni bir sayfa açılacak. Peki vergi indiriminden kimler yararlanacak? İşte tüm ayrıntılar...

Vergi indiriminden kimler yararlanacak?

Hükümetin “2016’da düzenli vergi ödemeyenler için vergi barışı yapıldı, 2017’de de vergisini düzenli ödeyenler için vergi indirimi yapılacak" açıklamasından sonra vergi borcu olanlar için yeni bir sayfa açılacak. Peki vergi indiriminden kimler yararlanacak? İşte tüm ayrıntılar...

08 Şubat 2017 Çarşamba 09:40
Vergi indiriminden kimler yararlanacak?
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UYGULAMANIN ayrıntıları, düzenlemenin Resmi Gazete' de yayımlanması ile netleşecek. Maliye'NİN açıklamasından yola çıkarak biz şimdiden vergi indiriminin koşullarına bir göz atalım...

DÜZENLİ BEYANNAME VERME KOŞULU

Şahıs işletmeleri veya şirketlerin geçmiş üç yılda vermesi gereken KDV, Muhtasar, Geçici Vergi, Gelir veya Kurumlar Vergisi beyannamelerini süresinde Maliye'ye iletmiş olmaları bekleniyor.

DÜZENLİ ÖDEME YAPMA KOŞULU

Düzenli beyannamesini verenlerin aynı zamanda vergi ödemelerini de düzenli olarak yapmaları gerekiyor. Belli tutarın altındaki aksayan ödemelerin indirim hakkını ortadan kaldırmayacağını anlıyoruz.

İNCELEME SONUCU CEZA KESİLMEMİŞ OLMA KOŞULU

Vergi indiriminden yararlanacak mükellefler için; geçmiş üç yılda vergi incelemesi sonucunda bir vergi ve cezaya muhatap olmamaları gerekiyor.

VERGİNİN ORANINDA DEĞİL, TUTARINDA YÜZDE 5 İNDİRİM

Kurumlar Vergisi'nin oranında (yüzde 20) bir değişiklik yapılmayacak 'ödenecek vergide yüzde 5 indirim' uygulanacak. Hesaplanacak Kurumlar Vergisi tutarında yüzde 5 indirim uygulanacak. Örneğin; 100 lira olarak hesaplanan Kurumlar Vergisi 95 lira olarak ödenecek.
Şahısların gelirlerinin ödenmesi sırasında da yine hesaplanacak Gelir Vergisi üzerinden yüzde 5 indirim avantajı elde edilecek.

ÜST SINIR 1 MİLYON LİRA

İndirimden yararlanılabilecek tutar 1 milyon lira ile sınırlı tutuluyor. Yüzde beş olarak hesaplanan indirim eğer 1 milyon liranın üzerinde ise indirim bu tutarla sınırlı tutuluyor. Dolayısıyla en fazla 1 milyon lira vergi indirimi sağlanabilecek.Vergi indiriminin Resmi Gazete'de yayımlanması ve sonrasında yapılacak tebliğ vb. düzenlemelerde bu soruların cevaplarının da yer alması beklenecektir.

SGK PRİMLERİNDE YÜZDE 5 İNDİRİM 2008'DEN BUGÜNE UYGULANIYOR

Vergisini düzenli ödeyen işletmelere getirilmesi planlanan yüzde 5 indirimin benzeri, SGK primleri için 2008'den bugüne uygulanmakta. Ancak SGK primlerindeki avantaj; hesaplanan prim üzerinden değil, direkt oran üzerinden indirim sağladığından, işletmelerin kazancı da daha yüksek tutarda olmakta. SGK primlerini düzenli olarak ödeyen işletmeler çalışanlarının sigorta primlerini 5 puan indirimli ödüyorlar.(5510 Sayılı Yasa, Md. 81/ı) Sigorta prim teşviğinden yararlanmanın koşullarını şöyle özetleyebiliriz:Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilmesi,Muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin ise Maliye Bakanlığı'na verilmesi,Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutar ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın yasal süresinde ödenmesi,Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması, gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
2017Vergi IndirimiResmi Gazete
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