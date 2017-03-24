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Vatandaşın 151.4 milyar dolarlık altın ve dövizi var

Vatandaşın elindeki altın ve döviz 17 Mart ile biten haftada 3.71 milyar dolar arttı

Vatandaşın 151.4 milyar dolarlık altın ve dövizi var

Vatandaşın elindeki altın ve döviz 17 Mart ile biten haftada 3.71 milyar dolar arttı

24 Mart 2017 Cuma 08:27
Vatandaşın 151.4 milyar dolarlık altın ve dövizi var
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YURTİÇİNDE yerleşiklerin kıymetli maden depo hesapları dahil yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 17 Mart ile biten haftada 3.71 milyar dolar artışla 151.4 milyar dolara yükseldi. Merkez Bankası verilerine göre, bireylerin 17 Mart ile biten haftada yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 92.5 milyar dolar olurken, kurumların ise 2 milyar dolar artışla 58.9 milyar dolara yükseldi.Gazete Habertürk'ün haberine göre vatandaşın yabancı para mevduat ve fonları 36.7 milyon dolar artışla 147.7 milyar dolar olmuştu.
 

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Anahtar Kelimeler:
Altın Ve DövizDolarMerkez Bankası
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