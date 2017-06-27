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Vatandaşa 'altın' kazanç kapısında sona gelindi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Yastık altı altını ekonomiye kazandıracak ve vatandaşa ek getiri sunacak 'altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasına' ilişkin teknik altyapı çalışmalarımızı tamamladık." dedi

Vatandaşa 'altın' kazanç kapısında sona gelindi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Yastık altı altını ekonomiye kazandıracak ve vatandaşa ek getiri sunacak 'altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasına' ilişkin teknik altyapı çalışmalarımızı tamamladık." dedi

27 Haziran 2017 Salı 11:57
Vatandaşa 'altın' kazanç kapısında sona gelindi
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BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hazinenin yatırımcı tabanını genişletme ve yatırım enstrümanlarını çeşitlendirme noktasında bir çok önemli projeye imza attığını, bu kapsamda vatandaşlara altına dayalı yeni bir yatırım aracı sunabilmek amacıyla çalışma başlattığını hatırlattı.

Vatandaşların güvenilir yatırım araçlarından biri olarak kabul ettiği altına ek getiri sunacak altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası çalışmalarına hız verildiğini anlatan Şimşek, "Yastık altı altını ekonomiye kazandıracak bu araçlara teknik altyapı çalışmalarımızı tamamladık, mevzuat çalışmalarımız da bitmek üzere. Bu yeni yatırım araçlarını 2017 içinde satışa sunacağız." diye konuştu.

FAİZE DUYARLI VATANDAŞA ALTIN FIRSAT

Bazı yatırımcının altına yönelmesinin bir sebebinin de faizden uzak durmak istemesi olduğunu aktaran Şimşek, faiz elde etmek istemeyen yatırımcılar için Müsteşarlığın 2012 yılından itibaren TL ve döviz cinsi kira sertifikası ihraç ettiğini hatırlattı.

Şimşek, "Kira sertifikalarının çeşidini artırarak vatandaşa daha farklı yatırım araçları sunabilmek amacıyla bir süredir çalışan Hazine Müsteşarlığımız altına yatırım yapan fakat faiz elde etmek istemeyen yatırımcılar için de altına dayalı kira sertifikası ihraç ederek önemli bir fırsat sunacak." dedi.

'ZİRAAT BANKASI'NI GÖREVLENDİRECEĞİZ'

Müsteşarlığın yeni yatırım araçlarına erişimini kolaylaştırabilmek amacıyla, şube ağını da dikkate alarak altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasını ilk etapta Ziraat Bankası aracılığı ile satışa sunacağını bildiren Şimşek, şöyle devam etti:

"Devletten altın tahvili veya altına dayalı kira sertifikası almak isteyen vatandaş, evinde, kasasında atıl duran altınları, önceden duyurulacak Ziraat Bankası şubelerine belirli günlerde getirerek teslim edecek ve daha sonra Hazine Müsteşarlığı vatandaşın Ziraat Bankasındaki hesabına altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasını yatıracak. Ara dönemde yatırımcılara TL olarak verilecek ek getiriler, Ziraat Bankasında vatandaş adına açılan hesaplara otomatik olarak aktarılacak. Vade sonunda ise talep etmesi durumunda Darphane tarafından basılan çeyrek altınlar vatandaşa teslim edilecek."

Şimşek, vatandaşın istemesi halinde vade sonunu beklemeden hesabındaki altın tahvilini veya altına dayalı kira sertifikasını Ziraat Bankasına geri satabileceğini belirterek, "Vatandaşımız evinde sakladığı altınları ihtiyacı olduğunda nasıl ki kuyumculara giderek satabiliyorlarsa, hesabındaki altın tahvilini veya altına dayalı kira sertifikasını da istediği zaman Ziraat Bankasına satarak parasını TL olarak alabilecek." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet ŞimşekAltın
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