'Vatandaş bilet alamıyor'

Erkan UYSAL
YENİ yıla sayılı günler kala, Milli Piyango bilet satıcıları büyük ikramiyeyi kazanma şansı için vatandaşlara son günü beklememeleri çağrısında bulundu. PTT Alanya Müdürlüğü binası önünde Milli Piyango bilet satıcılığı yapan Ayhan Yıldırım, bilet satışlarında geçen seneye göre azalış olduğunu söyledi. Yıldırım, "Bilet satışlarında geçen seneye göre yüzde 20 düşüş var. Bu düşüşte hava şartları da etkili oldu. Kış mevsimi çetin geçiyor. Havanın üç gün yağışlı olacağı söyleniyor. Yağmur yağınca vatandaş sokağa çıkamıyor. Bu sene vatandaşların alım gücü zayıf. 2016'dan umduğumuzu bulamadık. Yine de umutluyuz. Büyük ikramiye 60 milyon TL. Çeyrek bileti 15, yarım bileti 30, tam bileti de 60 TL'den satıyoruz. İnşallah büyük ikramiye Alanya'ya çıkar. Vatandaş bilet almak için son günü beklemesin" dedi.
'SATIŞLAR YARI YARIYA DÜŞTÜ'
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) binası yanında bilet satıcılığı yapan Yaşar Şahbaz da, "Bu sene bilet satışları normal. Vatandaşın alım gücü zayıf. İnsanlar bilet alamıyor. Geçen seneye göre satışlarımız yarı yarıya düştü. Şu an elimizde bulunan biletler azaldı. Vatandaş bir an önce bilet alsın" diye konuştu.
Bu yıl kötü geçen sezondan Milli Piyango satıcıları da etkilendi. Umduğunu bulamayan bilet satıcıları, yine de vatandaşları bilet almaya bekliyor
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