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30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

Varlık Fonu’ndan arsa hamlesi!

Varlık Fonu’na devredilen 2.3 milyon metrekarelik arsanın satışında sona gelindi. Bakan Ağbal, “Atıl durumdaki arazileri değerlendireceğiz” dedi

Varlık Fonu’ndan arsa hamlesi!

Varlık Fonu’na devredilen 2.3 milyon metrekarelik arsanın satışında sona gelindi. Bakan Ağbal, “Atıl durumdaki arazileri değerlendireceğiz” dedi

30 Haziran 2017 Cuma 09:53
Varlık Fonu’ndan arsa hamlesi!
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30 fonu içinde barındıran IFSWF üyeliğine kabul edilen Türkiye Varlık Fonu'ndan (TVF), önemli bir adım daha geldi. Fona aktarılan arsalara yönelik önemli projeler geliştirilirken, stratejik yatırım dokümanı da şekillenmeye başladı. Açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal, büyük bölümü turizm merkezlerinde olmak üzere çok sayıda arsanın fona aktarıldığını anımsatarak, "Yatırımcılarla masaya oturulacak, projeler geliştirilecek ve uygun teklif gelirse satılacak. İstanbul başta olmak üzere çok sayıda özel sektör işletmesi, kamu arazilerinin kiralanması yoluyla kuruldu. Milli emlak mevzuatı, taşınmaz yönetimi masaya yatırıldı" dedi.

FONA KÜRESEL İLGİ BÜYÜYOR

Ekonomik büyümeye yılda yüzde 1.5 katkı sağlaması beklenen Türkiye Varlık Fonu'yla değerlendirilmeyen varlıklar, uzun vadeli alacaklar nakde çevrilecek. Fon, dünyanın çeşitli ülke fonları, varlık yönetimi şirketlerinin de ilgi odağı oldu. Fonun aktif büyüklüğü 200 milyar dolara ulaşırken, dinamik portföy yönetimi yapabilmesi için bünyesindeki varlıklara ilişkin kapsamlı bir inceleme yapılıyor. Hükümet, kamu idarelerinin elindeki atıl arsa, arazileri değerlendirmek için emlak mevzuatı, taşınmaz yönetiminde yeni adımlar atacak.

TİTİZ YÖNETİM ÖNEMLİ

Naci Ağbal, orta vadede stratejik yatırım dokümanının hazırlanacağını anımsatarak, "Şu anda şirket iş akışı, organizasyon kuruluş çalışmalarını yapıyor. Nitelikli iş kaynağı oluşturuluyor. Hazırlık evresinin titiz yönetimi önemli, alelacele bir işe girmek doğru olmaz. İtidalli, profesyonel, odaklı çalışan fona aktif bir büyüklük üretildi" dedi.

DEVLER ARASINA GİRDİ

Türkiye Varlık Fonu global bir oyuncu olma yolunda ilerliyor. Fon, geçtiğimiz ay Amerika, Çin, Rusya, Katar, Kanada gibi 28 ülkeye ait 30 ayrı varlık fonunu barındıran IFSWF üyesi oldu. Uluslararası standartlara uygu prensiplerle yapılanan fon, dünyanın önde gelen fonlarıyla birlikte yeni ortaklıklar kuracak.

UCUZ KİRACILIK BİTECEK

Yapılacak düzenlemelerle devlet malına sahip çıkarken, kiralar rayiç bedelle güncellenecek. Böylece kamuya ait gayrimenkullerde ucuz kiracılık da bitecek. Gerçek değerin ortaya konmasıyla devletin buradan sağladığı gelir de artacak.

TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ 2.3 METREKARE

Daha önce turizm şirketlerine tahsis edilen çok sayıda Hazine taşınmazı da fona devredildi. Fona devredilen arazilerin toplam büyüklüğü 2.3 milyon metrekareyi bulurken, tescil ve devir işlemleri bitinceye kadar taşınmazları Maliye yönetiyor. Bunların değerlenmesine yönelik, yatırımcılarla masaya oturulacak. Uygun teklifler gelmesi durumunda kiralanan bu arsaların satışları söz konusu olacak.

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Varlık FonuArsa HamlesiTürkiye Varlık Fonu
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