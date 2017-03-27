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`Varlık Fonu bizim için önemli fırsat`

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Sir Suma Chakrabarti, Türkiye’ye şimdiye kadar 7 milyar Euro aktardıklarını belirterek “Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki şirketlerle çalışabiliriz" dedi

`Varlık Fonu bizim için önemli fırsat`

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Sir Suma Chakrabarti, Türkiye’ye şimdiye kadar 7 milyar Euro aktardıklarını belirterek “Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki şirketlerle çalışabiliriz" dedi

27 Mart 2017 Pazartesi 09:10
`Varlık Fonu bizim için önemli fırsat`
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GAYRİMENKUL şirketi Nef, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’yla (EBRD) ortak olarak Türkiye’de konut üretmek için geçtiğimiz hafta Londra’da imza atmıştı. EBRD Başkanı Sir Suma Chakrabarti, imzaların ardından Türkiye’ye bakışları ve planları konusunda soruları yanıtladı.

Banka olarak 2016 yılında Türkiye’de 43’ten fazla projeye 1.9 milyar Euro yatırım yaptıkları belirterek “Türkiye’de bugüne kadar toplam 7 milyar Euro’nun üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Türkiye bizim yıllık ticaret hacmimiz ve yatırım portföyümüz açısından operasyon yürüttüğümüz en büyük ülkedir. Türkiye bizim için bu yıl da 1 numara olacak” dedi.

Habertürk'ten Esin Tümer'in haberine göre Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile ilgili çalışmaları yakından takip ettiklerini de belirten Chakrabarti, “Türkiye’deki ekibimiz çalışmaları izliyor. Fon bünyesindeki şirketlerle çalışabiliriz. Biz de yeni bir fon kurduk. Bu fona Çin ve Azerbaycan ortak oldu. TVF bizim için önemli bir fırsat olabilir” dedi.

TÜRKİYE LİDER ÜLKE

Chakrabarti, Türkiye’nin yenilikçi ve dinamik yapısı nedeniyle kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunun altını çizerek Türkiye’deki birçok projenin diğer ülkelere örnek olduğunu belirtti.

Türkiye’de 90’a yakın çalışanlarının olduğuna ve Türkiye’deki çalışmalarının ilk kez özel bir “yönetici direktör” tarafından yönetildiğine dikkat çeken Chakrabarti şunları söyledi:

“Türkiye bizim için liderlik yapan bir ülke. EBRD Türkiye Direktörlüğü, büyüyen bir portföy, yüksek ve devamlı yıllık iş hacmi ve zorlu bir jeopolitik ortamı yansıtacak şekilde, ‘yönetici direktörlük’ statüsüne yükseltilmiştir. Türkiye’deki çalışmalarımız ilk kez özel bir yönetici direktör tarafından yönetilmiştir ve bu, ülkeye olan güçlü bağlılığımızı yansıtmaktadır. İstanbul, Ankara ve Gaziantep’teki ofislerimizle ülke genelinde varlık gösteriyoruz.”

‘EKİBİMİZ TÜRKİYE’DE VARLIK FONU ÇALIŞMALARINI İZLİYOR’

EBRD 26 yılda dünyada 4.500 projeyi finanse etti.

26 yılda toplam 110 milyar Euro destek sağladı.

Geçen yılki toplam yatırımın % 20’si Türkiye’ye ayrıldı.

2016’da Türkiye’ye 1.9 milyar Euro yatırım yaptı.

‘AVRUPA’DA YAŞANANLAR FAALİYETİMİZİ ETKİLEMEDİ’

Avrupa ülkeleriyle Türkiye arasındaki gerilimin EBRD’nin Türkiye’deki yatırımlarını etkileyip etkilemediği sorusu üzerine Chakrabarti şu yanıtı verdi:

“Biz aslında Avrupa bankası değiliz. Büyük ortaklarımız ABD ve Çin. Geçen ay bir Türk şirkete 10 milyon Euro kredi verdik. Yani yaşananlar bizim faaliyetlerimizi etkilemedi.”

ENERJİ YATIRIM PROJELERİ 5 TEMEL ÖNCELİĞİ ARASINDA

EBRD’nin Türkiye’de 5 temel önceliğe odaklandığının altını çizen Chakrabarti bu öncelikler arasında, “Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak ve enerjideki reformları desteklemek; özel sektörün katılımıyla altyapıda kalite iyileştirmeleri; inovasyon ve kurumsal yönetişimi geliştirerek özel sektörün rekabetçiliğini artırmak” maddelerini de saydı.

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Anahtar Kelimeler:
Varlık FonuAvrupaGayrımenkul
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