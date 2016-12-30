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'Varlık barışı'nda süre uzadı!

Varlık Barışı düzenlemesinde başvuru süresi, 30 Haziran 2017'ye uzatıldı

'Varlık barışı'nda süre uzadı!

Varlık Barışı düzenlemesinde başvuru süresi, 30 Haziran 2017'ye uzatıldı

30 Aralık 2016 Cuma 08:47
'Varlık barışı'nda süre uzadı!
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KAMUOYUNDA "Varlık Barışı" olarak bilinen düzenlemenin 31 Aralık'ta biten başvuru süresi, 30 Haziran 2017'ye uzatıldı. Bakanlar Kurulu'nun "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7. Maddesinde Yer Alan Sürelerin Uzatılması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişilerin, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf etmesine imkan sağlayan ve kamuoyunda "Varlık Barışı" olarak bilinen düzenlemede başvuru süresi 31 Aralık'tan 30 Haziran 2017'ye uzatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Varlık BarışıKamuoyu
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