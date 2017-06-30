Üreticimizi koruruz spekülatörü üzeriz

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, hiçbir üreticinin, yetiştiricinin endişe etmesine gerek olmadığını belirterek, “Kesimlik hayvan ve karkas et ithalatı, son Bakanlar Kurulu kararı öncesinde olduğu gibi Bakanlığımızın yetkisi ve kontrolü çerçevesinde yürütülecek” ifadesini kullandı.

Kontrollü yürütülecek

Çelik, yazılı açıklamasında, kesimlik hayvan ve karkas eti ile bazı tarım ürünleri ithalatında gümrük vergilerinin düşürülmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararının önceki gün yürürlüğe girdiğini anımsatarak, bu karar sonrasında, üreticileri endişeye sevk edici bazı spekülatif değerlendirmelerin yapıldığını bildirdi.

Hiçbir üreticinin, yetiştiricinin endişe etmesine gerek olmadığının altını çizen Çelik, kesimlik hayvan ve karkas et ithalatının, söz konusu Bakanlar Kurulu kararı öncesinde olduğu gibi Bakanlığın yetkisi ve kontrolü çerçevesinde yürütüleceğini vurguladı.

Çelik, yerli üretimin daralmasına sebep olacak ithalat uygulamalarına kesinlikle izin verilmeyeceğine işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı: “İthalat kaynaklı fiyat oluşumlarında, yurt içi üretim maliyetleri dikkate alınacak ve üretici mağduriyetlerine asla müsaade edilmeyecektir. Üreticilerimiz, yetiştiricilerimiz rahat olsunlar; üretmeye, ağıllarını, ahırlarını doldurmaya devam etsinler. Üreticilerimizi korumaya da spekülatörlerle mücadele etmeye de aralıksız devam edeceğiz. Nihai hedefimiz, ülkemizin, coğrafyamızın hayvan varlığını artırarak, kendi kendine yeten bir ülke haline gelmesidir.”

Arpa içeride 900 lira ithal fiyatı 587 lira

Gümrük vergileri olmayınca yurt dışı fiyatlarla yurt içi fiyatlar arasında inanılmaz farklar da dikkati çekiyor. Üstelik yurt dışından gelen başta buğday olmak üzere bazı ürünler de kalitesinden dolayı fiyat aynı olsa bile tercih ediliyor. Örnek vermek gerekirse buğday Rusya’dan ortalama 207 dolar karşılığı ithal ediliyor. Bunun TL karşılığı 730.8 lirayı buluyor. Yüzde 45 gümrük vergisi dahil 1.060 liraya mal olan ithal buğday, her ne kadar iç piyasa fiyatlarıyla aynı seviyelerde de olsa kalite nedeniyle ithal ürün sanayiciler tarafından tercih ediliyor. Bu durumun yerli buğday fiyatını düşürmesinden endişe ediliyor. Arpada yurt dışı fiyatları Mayıs ayı itibarıyla ton başına 167 dolar, TL olarak 587 lira 84 kuruş. Yüzde 35 gümrük vergisiyle bu rakam ton başına 793 lira 58 kuruş oluyor. Arpanın tonu iç piyasada 850-900 lira civarında satılıyor.

‘İthalatla gıdada fiyatlar düşmez’

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımın yapısal sorunları çözülmeden, çoğu üründe verim yükseltilmeden, girdi fiyatları düşürülmeden, tarladan markete pazarlama kanallarındaki sorun çözülmeden ithalat kapılarını açmanın gıda fiyatlarını çok fazla etkilemeyeceğini ve çiftçi ile üretimde sıkıntı oluşturacağını belirterek, “Ekonomi Bakanlığının ağırlıklı yönlendirmesiyle alındığını düşündüğümüz bu karardan, üreticimiz ve ülkemiz zarar görmeden acilen vazgeçilmelidir” dedi.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, enflasyonla mücadele amacıyla gümrük vergilerinin canlı hayvan, karkas et, buğday, arpa ve mısırda indirilmesini kapsayan Bakanlar Kurulu kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu düzenlemenin üreticiyi etkilememesinin mümkün olamayacağına işaret eden Bayraktar, tarımın yapısal sorunları henüz çözülmeden, çoğu üründe verim yükseltilmeden, girdi fiyatları düşürülmeden, tarladan markete pazarlama kanallarındaki sorun çözülmeden ithalat kapılarını açmanın gıda fiyatlarını çok fazla etkilemeyeceğini, çiftçide ve üretimde sıkıntı oluşturacağını kaydetti. Gıda Komitesi’nin çalışmaları konusunda kendilerine bilgi verilmediğine işaret eden Bayraktar, gıda fiyatlarının tarladan markete çoğu üründe 2 kattan 5-6 kata kadar artışlar nedeniyle yüksek olduğunun altını çizdi.

Bayraktar, TZOB’un gıda fiyatlarına yönelik araştırmasının, market fiyatlarının yüksek seyretmesinde sorumlunun üretici olmadığını ortaya koyduğuna değinerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Üreticimiz, çoğu zaman maliyetini zor karşılamakta, bazen de maliyetinin altında ürün satabilmektedir. Yumurta buna iyi bir örnektir. Üreticimiz, bugünlerde 22-23 kuruşa ürettiği yumurtayı 20 kuruşa satabilmektedir. Buna karşın tüketicimiz, bu yumurtaya 35 kuruş fiyat ödemektedir. Sorunun çözümü bellidir, örgütlenmeyi güçlendirmek, bu yolla üretim planlaması yapmak, üretici maliyetlerini düşürmek, destekleri artırmak, hem üreticiyi korumak hem tüketicinin makul fiyatlarla ürün tüketebilmesini sağlamak gerekir. Aradaki zincir kırılır, maliyetler düşürülür, destekler artırılırsa bu sorun çözülür.”