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Üniversiteli Elçin köyünde yaptı! İki ayda kara geçti

Ordu'da babasından kalan fındık bahçesinin bir bölümünde istiridye mantarı yetiştirmeye karar veren 28 yaşındaki Elçin Özge Cörüt, annesinin desteğiyle kurduğu serada günlük 100-150 kilogram üretim gerçekleştiriyor

Üniversiteli Elçin köyünde yaptı! İki ayda kara geçti

Ordu'da babasından kalan fındık bahçesinin bir bölümünde istiridye mantarı yetiştirmeye karar veren 28 yaşındaki Elçin Özge Cörüt, annesinin desteğiyle kurduğu serada günlük 100-150 kilogram üretim gerçekleştiriyor

29 Haziran 2017 Perşembe 17:12
Üniversiteli Elçin köyünde yaptı! İki ayda kara geçti
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Ordulu 28 yaşındaki Elçin Özge Cörüt, yaklaşık iki ay önce kurduğu serada annesiyle istiridye mantarı üreterek geçimini  sağlıyor.  Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Uluslararası İlişkiler  Bölümü öğrencisi Cörüt, bir süre İstanbul'daki ablasının yanında farklı  sektörlerde çalıştıktan sonra memleketine döndü.

Tarım alanında kendi işini kurmak için araştırma yapan Cörüt, Gülyalı ilçesinde babasından kalan fındık bahçesinin bir bölümünde istiridye mantarı  yetiştirmeye karar verdi.

Annesi Ayla Cörüt'ün de desteğini alan genç girişimci, kurduğu 128  metrekarelik serada yaklaşık iki ay önce üretime başladı.

Cörüt, son yıllarda ilginin giderek arttığı ve pazarlama sıkıntısı  bulunmayan istiridye mantarının kilosunu 5-10 liradan il merkezi ve ilçelerdeki  pazarlara satıyor.

Elçin Özge Cörüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk yaşlarında  kurduğu çiftçilik hayalini gerçekleştirebildiği için mutlu olduğunu söyledi.

Yaklaşık 8 yıl önce vefat eden babasından fındık bahçesi kaldığını  dile getiren Cörüt, ancak çok verimli olmaması ve fiyatlar nedeniyle alternatif  ürünlere yöneldiklerini belirtti.

Annesiyle geçimlerini sağlamak amacıyla istiridye mantarı yetiştirmeyi  tercih ettiklerini anlatan Cörüt, bahçenin bir bölümünde kurdukları seradan  günlük 100-150 kilogram ürün aldıklarına işaret etti. Cörüt, "Amacım sadece ürün  satmak değil. En büyük amaçlarımdan biri de köylüye istihdam sağlamak. Bu yüzden  burayı da büyütmeyi düşünüyorum." dedi.

İkinci serayı kurmak amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Genç  Çiftçi Projesi'ne yaptığı başvurunun kabul edildiğini bildiren Cörüt, bu kapsamda  30 bin lira hibe alacağını kaydetti.

"PAZARLAMA AŞAMASINI TEK BAŞIMA YÜRÜTÜYORUM"

DOĞUP büyüdüğü toprakların verimli olduğuna dikkati çeken Cörüt,  "Annemin desteğiyle üretim kısmını yapıyoruz. Pazarlama aşamasını ise tek başıma  yürütüyorum. Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ramazan Elevli'nin de meslekle  ilgili destekleri oldu." diye konuştu.

Cörüt, gençlerin doğup büyüdükleri şehirlerin canlanması,  topraklarının değerlendirilmesi için buralara yatırım yapması gerektiğini  belirtti.

Kendisinin bunu amaçladığını vurgulayan Cörüt, "Belki de mantar  üretimiyle başlayıp büyük bir çiftlik kuracağız. Bu, Karadeniz ve Ordu'da  tesisleşmeye yönelik bir çalışma olabilir." ifadelerini kullandı.

Anne Ayla Cörüt (52) ise her zaman kızının arkasında olduğunu,  kurdukları serayla hem kendileri hem de gençlere ekonomik katkı  sağlayabileceklerine inandığını bildirdi.

Ordulu 28 yaşındaki Elçin Özge Cörüt, yaklaşık iki ay önce kurduğu serada annesiyle istiridye mantarı üreterek geçimini  sağlıyor.  Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Uluslararası İlişkiler  Bölümü öğrencisi Cörüt, bir süre İstanbul'daki ablasının yanında farklı  sektörlerde çalıştıktan sonra memleketine döndü.

Tarım alanında kendi işini kurmak için araştırma yapan Cörüt, Gülyalı ilçesinde babasından kalan fındık bahçesinin bir bölümünde istiridye mantarı  yetiştirmeye karar verdi.

Annesi Ayla Cörüt'ün de desteğini alan genç girişimci, kurduğu 128  metrekarelik serada yaklaşık iki ay önce üretime başladı.

Cörüt, son yıllarda ilginin giderek arttığı ve pazarlama sıkıntısı  bulunmayan istiridye mantarının kilosunu 5-10 liradan il merkezi ve ilçelerdeki  pazarlara satıyor.

Elçin Özge Cörüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk yaşlarında  kurduğu çiftçilik hayalini gerçekleştirebildiği için mutlu olduğunu söyledi.

Yaklaşık 8 yıl önce vefat eden babasından fındık bahçesi kaldığını  dile getiren Cörüt, ancak çok verimli olmaması ve fiyatlar nedeniyle alternatif  ürünlere yöneldiklerini belirtti.

Annesiyle geçimlerini sağlamak amacıyla istiridye mantarı yetiştirmeyi  tercih ettiklerini anlatan Cörüt, bahçenin bir bölümünde kurdukları seradan  günlük 100-150 kilogram ürün aldıklarına işaret etti. Cörüt, "Amacım sadece ürün  satmak değil. En büyük amaçlarımdan biri de köylüye istihdam sağlamak. Bu yüzden  burayı da büyütmeyi düşünüyorum." dedi.

İkinci serayı kurmak amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Genç  Çiftçi Projesi'ne yaptığı başvurunun kabul edildiğini bildiren Cörüt, bu kapsamda  30 bin lira hibe alacağını kaydetti.

"PAZARLAMA AŞAMASINI TEK BAŞIMA YÜRÜTÜYORUM"

Doğup büyüdüğü toprakların verimli olduğuna dikkati çeken Cörüt,  "Annemin desteğiyle üretim kısmını yapıyoruz. Pazarlama aşamasını ise tek başıma  yürütüyorum. Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ramazan Elevli'nin de meslekle  ilgili destekleri oldu." diye konuştu.

Cörüt, gençlerin doğup büyüdükleri şehirlerin canlanması,  topraklarının değerlendirilmesi için buralara yatırım yapması gerektiğini  belirtti.

Kendisinin bunu amaçladığını vurgulayan Cörüt, "Belki de mantar  üretimiyle başlayıp büyük bir çiftlik kuracağız. Bu, Karadeniz ve Ordu'da  tesisleşmeye yönelik bir çalışma olabilir." ifadelerini kullandı.

Anne Ayla Cörüt (52) ise her zaman kızının arkasında olduğunu,  kurdukları serayla hem kendileri hem de gençlere ekonomik katkı  sağlayabileceklerine inandığını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Istiridye MantarıOrduAnadoluRamazanİstanbulKaradeniz
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