"Ucuz et" için Hal Yasası bekleniyor

TÜRKİYE Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, "Ucuz et yemek için Hal Yasası'nı bekliyoruz. Üretici ile tüketici arasında zincir kısaldığında insanlar daha ucuz, kaliteli ve hijyenik et tüketecektir." dedi.

Tunç, yaptığı açıklamada, et fiyatlarını üreticinin değil, aracıların speküle ettiğini söyledi.

Hal Yasası'nın bir an önce çıkmasını istediklerini anlatan Tunç, "Yasanın yapım aşamasında birlikler olarak görev almak istiyoruz. Birlikler bu işin içinde olursa aracıları ve fırsatçıları aradan kaldırırız." diye konuştu.

Tunç, "Bugün mezbahanede kilogramı 25 liraya kesilen et, tüketicinin önüne 40-45 liraya geliyor. Sucuk, salam ve işlenmiş ürünler sofraya 100 liraya geliyor. İnsanlar sömürülüyor, yazık ve günah." değerlendirmesinde bulundu.

Bununla ilgili yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Tunç, yapılacak düzenlemenin, bir an önce yasalaşıp hayata geçirilmesini istedi. Üretici örgütlerinin de bu süreçte rol alması gerektiğini belirten Tunç, "Doğrudan üreticiden tüketiciye satış ağı kurulmadığı müddetçe maalesef eti pahalı yeriz. Hal Yasası'nın bir an önce çıkartılıp, üretici örgütlerinin de güçlendirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"İthalat çözüm değil"

Bülent Tunç, fırsatçıların et fiyatlarını yükseltmek için her zaman açık kolladığını belirterek, en ufak bir boşlukta et fiyatlarını speküle edip, rant sağladıklarını vurguladı.

Hal Yasası çıkmadığı, aracıların aradan çıkartılmadığı müddetçe ucuz et yemenin hayal olacağını savunan Tunç, sözlerini şöyle bitirdi:

"Et ya da hayvan ithalatı ucuz et yemenin çözümü değil. Hayvanlarımızı kendimiz yetiştirirsek, daha ucuza, daha kaliteli şekilde insanlara sunarız. Dışarıdan gelecek hiçbir şey bize menfaat sağlamaz. İthal et ya da hayvan, Türkiye'deki üreticinin morali bozar ve üretimden soğutur. Et ithalatının ardından fiyatlar düştü ancak bir süre sonra olduğu noktadan daha yukarılara çıktı. Ucuz et yemek için Hal Yasası'nı bekliyoruz. Üretici ile tüketici arasında zincir kısaldığında insanlar daha ucuz, kaliteli ve hijyenik et tüketecektir."