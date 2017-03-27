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Ucuz et dönemi başlıyor

Et satışında yeni dönem bugün başlayacak. Kasaplara tavan fiyat uygulaması geliyor. Marketler ise bu kapsama girmeyecek

Ucuz et dönemi başlıyor

Et satışında yeni dönem bugün başlayacak. Kasaplara tavan fiyat uygulaması geliyor. Marketler ise bu kapsama girmeyecek

27 Mart 2017 Pazartesi 08:11
Ucuz et dönemi başlıyor
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GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, kırmızı ette son dönemde artan spekülasyonlarla fiyatların tırmandırılmaya çalışıldığını belirterek, et fiyatlarına müdahale edeceklerini açıklamıştı. Buna göre, ESK, kasaplara kilosu 22.5 TL+KDV’den taze karkas sığır eti; yemek şirketlerine ve et sanayicilerine de 20.5 TL+KDV fiyatla dondurulmuş karkas sığır eti satacak. ESK’ya kredi kartıyla da ödeme yapılabilecek.
MARKETLER ÖNERİ GETİRMİŞTİ
Sadece Türkiye Kasaplar Federasyonu’na üye kasaplara taze karkas dana eti satılacak. Sakarya, Sincan ve Yozgat kombinalarına başvuracak kasaplar, aldıkları karkas etleri satışa sunacak. Geçen yıl açıklanan tavan fiyatta olduğu gibi kıyma KDV dahil 32 TL, kuşbaşı ise 34 TL olacak. Kasaplar, piyasaya çeyrek ya da bütün karkas satamayacak.
Gazete Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre karkas halde satış yapılması halinde, o kasaba ESK’dan et satışı durdurulacak. Geçen yıl ette tavan fiyatın dışında kalmak istemediklerini belirten marketler, kıymada 35, kuşbaşında ise 38 liradan ‘tavan’a uyma önerisinde bulunmuşlardı.
DANA ETİ FİYATI ŞUBATTA 40 LİRAYA YAKLAŞTI (%) KOMBİNALARA SATIŞ 50 TONU AŞMAYACAK
Yemek şirketleri ve şarküteri üretimi alanında fiilen faaliyet gösteren üreticilere yapılacak dondurulmuş et satışı için ise Sakarya ve Sincan kombinalarına başvurulacak. Satılacak toplam ürün miktarı, kurumun stok durumuna göre firma bazında aylık maksimum 50 tonu aşamayacak. ESK’dan et alabilmek için yemek şirketlerinin Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu’na (YESİDEF) üye olması gerekecek. Kırmızı et sanayiinde faaliyet gösteren işletmeler ise faaliyet belgeleriyle ESK’dan et alabilecek.
‘HAL YASASI ÇIKARSA UCUZ ET YİYEBİLİRİZ’
Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, “Ucuz et yemek için Hal Yasası’nı bekliyoruz. Üretici ile tüketici arasında zincir kısaldığında insanlar daha ucuz, kaliteli ve hijyenik et tüketecektir” dedi. Et fiyatlarını üreticinin değil, aracıların speküle ettiğini savunan Tunç, “Bugün mezbahada kilogramı 25 liraya kesilen et, tüketicinin önüne 40-45 liraya geliyor. Sucuk, salam ve işlenmiş ürünler sofraya 100 liraya geliyor. İnsanlar sömürülüyor, yazık ve günah. Et ya da hayvan ithalatı ucuz et yemenin çözümü değil. Et ithalatının ardından fiyatlar düştü ancak bir süre sonra olduğu noktadan daha yukarılara çıktı” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Et SatışıKasapFiyat
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