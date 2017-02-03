Uçuş için en ucuz aylar...

YURT içinde satılan en pahalı bilet 917.76 TL ile İstanbul -Antalya gidiş dönüş bileti olurken, en ucuz bilet İstanbul-İzmir arasında yapılan 12.90 TL'lik seyahate ait oldu.

Turna.com’un raporuna göre 2016 yılında en sık uçulan yurt içi rota İstanbul – İzmir oldu. Onu İstanbul – Antalya, Adana – İstanbul, İstanbul – Ankara ve İstanbul – Trabzon izledi. Yurt dışı uçuşlarında ise zirvede İstanbul – Bangkok yer aldı. Ardından da İstanbul – Amsterdam, İstanbul – Paris, İstanbul – Lviv ve İstanbul –Berlin rotaları geldi.

Yolcular yurt içi uçuşlarda en çok Anadolu Jet’i tercih etti. İkinci sırada yer alan Pegasus’u üçüncü sırada Türk Hava Yolları, dördüncü ve beşinci sıralarda da Borajet ve Sun Express izledi. Yurt dışı uçuşlarda ise en çok tercih edilen hava yolu Türk Hava Yolları oldu. İkinci sırada Atlas Global, üçüncü sırada Pegasus, dördüncü ve beşinci sıralarda ise Qatar Airways ve Ukraine Intl Airlines yer aldı. En fazla yurt içi uçuş temmuzda gerçekleşirken; yurt dışı uçuşları için en çok tercih edilen ay eylül oldu.

Yurt içi uçuşlarda satılan en pahalı uçak bileti, 687 TL’lik tutarıyla İzmir – İstanbul tek yön uçuşunun oldu. En pahalı yurt dışı bileti ise İstanbul – Salt Lake City uçuşu için 10.535 TL’ye satıldı. En ucuz uçak bileti yurt içi uçuşlar için 17,90 TL’ye İstanbul – İzmir, yurt dışı uçuşlar için de 48 TL’ye İzmir – Atina uçaklarına alındı.

Yurt içindeki istikametlere uçmak için kasım, yurt dışı için ise şubat en ucuz ay oldu. Uçakla seyahat etmek için en pahalı ay ise hem yurt içi, hem de yurt dışı istikametlerde temmuz ayı oldu.

Çocuklu aileler, yurt içinde sırasıyla en çok İzmir – İstanbul, İstanbul – Antalya ve Adana – İstanbul uçuşlarına yöneldi. Yurt dışı uçuşlarında en sık tercih ettikleri rotalar ise sırasıyla İstanbul – Paris, İstanbul – Bakü ve İstanbul – Amsterdam oldu.

Öğrenciler yurt içinde en çok İzmir’den İstanbul’a uçtu. En çok tercih ettikleri ikinci uçuş İstanbul – Antalya, üçüncü uçuş da İstanbul – Adana oldu. Yurt dışı seyahatlerinde ise öğrencilerin en sık tercih ettiği uçuşlar sırasıyla İstanbul – Paris, İstanbul – Lviv ve İstanbul – Londra arasında gerçekleşti.

65 yas üstü yolcular, yurt içi seyahatlerinde sırasıyla en çok İstanbul – İzmir, İstanbul – Antalya ve Trabzon – İstanbul uçuşlarını tercih etti. Yurt dışı seyahatleri için ise sırasıyla İzmir – Düsseldorf, İzmir – Frankfurt ve İstanbul – Sharm El Sheik uçuşlarını seçtiler.

Yolcuların yaş ortalaması yurt içi uçuşlar için erkeklerde 32 kadınlarda 33, yurt dışı uçuşlar için ise erkeklerde 34 kadınlarda ise 33 olarak kaydedildi.

Birlikte seyahat eden çiftlerin yurt içi seyahatlerinde en fazla uçtukları rotalar sırasıyla İzmir – İstanbul, İstanbul – Antalya ve Adana – İstanbul oldu. Çiftler, yurt dışı seyahatleri için ise en çok İstanbul – Bangkok, İstanbul – Amsterdam ve İstanbul – Denpasar Bali uçuşlarını tercih ettiler.