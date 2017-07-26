Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
107181
ALTIN
142.412
DOLAR
3.5485
STERLIN
4.6313
EURO
4.1265
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İşçi olmaktan sıkıldınız mı? İşte 6 madde ile zengin olmanın yolları
İşte 6 madde ile zengin...
27 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
27 Temmuz 2017 Alanya -...
Diyette doğru bilinen yanlışlar!
Diyette doğru bilinen yanlışlar!

Üçüncü havalimanına teklif yağıyor

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, İstanbul Yeni Havalimanı’nda 100 bin metrekarenin üzerindeki kiralanabilir alana Rusya’dan Amerika’ya teklif yağdığını söyledi

Üçüncü havalimanına teklif yağıyor

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, İstanbul Yeni Havalimanı’nda 100 bin metrekarenin üzerindeki kiralanabilir alana Rusya’dan Amerika’ya teklif yağdığını söyledi

26 Temmuz 2017 Çarşamba 09:59
Üçüncü havalimanına teklif yağıyor
banner404

İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, İstanbul Yeni Havalimanı’nda 55 bin metrekaresi duty free, 32 bin metrekaresi yeme içme, 14 bin metrekaresi perakende alanı olmak üzere toplam 100 bin metrekarenin üzerinde kiralanabilir alan olduğunu belirterek, “Kiralanabilir alanlar için Rusya’dan Amerika’ya, Avrupa’dan Uzak Doğu’ya, Ortadoğu’ya kadar tüm dünyadan teklif yağıyor. Sadece kiralanabilir alanlarla ilgili değil, diğer tüm iş kolları ile alakalı yurt içinden ve dışından çok ilgi görüyoruz” dedi.

Yarısından fazlası bitti

Havalimanı inşaatının yüzde 55’inin tamamlandığını hatırlatan Keskin, “Bu ilerlemeyi ve işletme tarafında hazırlanan sözleşmeleri, onları koruyacak maddeleri görünce, talep daha da artıyor” değerlendirmesini yaptı. Toplam kiralanabilir alanların yarısından fazlasını kiraladıklarını bildiren Keskin, “Burada Türkiye’de ilk defa ticaret yapacak uluslararası markalar bulunacak. Birçoğu anlaşmaya bağlandı. Şu anda duty free alanında 400’e yakın yerli ve yabancı firmanın yer alabileceğini söyleyebilirim. Yeme içme alanında da ‘keşke Türkiye’de de olsa’ denilen çok sayıda markayı görebileceğiz” diye konuştu. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Hüseyin KeskinİGA Havalimanıİstanbul Yeni Havalimanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşçi olmaktan sıkıldınız mı? İşte 6 madde ile zengin olmanın yolları
İşçi olmaktan sıkıldınız mı? İşte 6 madde ile zengin olmanın yolları
Murat Ülker imzaladı Godiva, Moğolistan'a uzanıyor
Murat Ülker imzaladı Godiva, Moğolistan'a uzanıyor
Dergi ve gazete tek uygulamada buluştu
Dergi ve gazete tek uygulamada buluştu

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals