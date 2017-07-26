Üçüncü havalimanına teklif yağıyor

İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, İstanbul Yeni Havalimanı’nda 55 bin metrekaresi duty free, 32 bin metrekaresi yeme içme, 14 bin metrekaresi perakende alanı olmak üzere toplam 100 bin metrekarenin üzerinde kiralanabilir alan olduğunu belirterek, “Kiralanabilir alanlar için Rusya’dan Amerika’ya, Avrupa’dan Uzak Doğu’ya, Ortadoğu’ya kadar tüm dünyadan teklif yağıyor. Sadece kiralanabilir alanlarla ilgili değil, diğer tüm iş kolları ile alakalı yurt içinden ve dışından çok ilgi görüyoruz” dedi.

Yarısından fazlası bitti

Havalimanı inşaatının yüzde 55’inin tamamlandığını hatırlatan Keskin, “Bu ilerlemeyi ve işletme tarafında hazırlanan sözleşmeleri, onları koruyacak maddeleri görünce, talep daha da artıyor” değerlendirmesini yaptı. Toplam kiralanabilir alanların yarısından fazlasını kiraladıklarını bildiren Keskin, “Burada Türkiye’de ilk defa ticaret yapacak uluslararası markalar bulunacak. Birçoğu anlaşmaya bağlandı. Şu anda duty free alanında 400’e yakın yerli ve yabancı firmanın yer alabileceğini söyleyebilirim. Yeme içme alanında da ‘keşke Türkiye’de de olsa’ denilen çok sayıda markayı görebileceğiz” diye konuştu.