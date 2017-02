Ücretli karayollarında yeni dönem başlıyor

ÜCRETLİ karayollarında yabancı plakalı araçlara ait geçiş ücretleri ve idari para cezalarının tahsiline ilişkin usul ve esasları düzenlemek olan yönetmelik Resmi gazete'de yayımlandı. Yönetmelik abonesi olduğu geçiş ücreti toplama sistemi ile ilişkilendirilmiş hesabında bulunan nakit para veya krediyi, ücretli karayollarını kullanan araçlarda usulüne uygun olarak bulundurulması zorunlu olan ve geçiş ücreti toplama sistemleri ile uyumlu aktif veya pasif elektronik cihazı,ücretli karayolunu kullanmanın karşılığı olarak Geçiş Ücretleri Tarifesine göre kullanıcı tarafından ödenmesi gereken ücreti, Otomatik Geçiş Sistemi (OGS), Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve benzeri sistemleri, Karayolları Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının onayı ile tespit edilen geçiş ücretleri tarifesini, kullanıcının geçiş ücretini ödeyebilmek için geçiş ücreti toplama sistemlerinin işletilmesi ile ilgili bankacılık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda araç ruhsat bilgileri ile açtırmış olduğu ve geçiş ücreti toplama sistemleriyle ilişkilendirilmiş hesabı, hali hazırda hizmet vermekte olan herhangi bir ücret toplama sisteminin abonesi olmaksızın veya abonesi olup yeterli bakiyesi olmayan kullanıcının ücretli yol kesiminden yaptığı geçişi kapsıyor.

Geçiş ücreti ödemek zorunlu Yabancı plakalı araçlar, ücretli karayolundan geçiş yapmaları halinde, Geçiş Ücretleri Tarifesine göre, usulüne uygun olarak geçiş ücreti ödemek zorunda olacaklar. Yabancı plakalı araç sürücüsünün, geçiş ücretini ödemek için geçiş ücreti toplama sistemlerinden herhangi birinin abonesi olması ve kullanılabilir durumda yeterli bakiyeye sahip etiket bulundurması esas olurken, kullanıcı etiketin sağlam ve çalışır durumda olmasından ve araç plakalarının temiz ve okunaklı olmasından sorumlu hale gelecek.

ON BEŞ GÜNDE ÖDEYENE CEZA YOK

Geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen yabancı plakalı araçlara 6001 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci ve yedinci fıkralarına göre KGM tarafından, giriş-çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücretine ilave olarak, bu geçiş ücretinin 10 katı tutarında idari para cezası verilecek ve idari yaptırım kararı düzenlendiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacak. Ancak, ödemesiz geçiş tarihini izleyen 15 (on beş) gün içinde yükümlü olduğu geçiş ücretini usulüne uygun olarak ödeyenlere idari para cezası uygulanmayacak.

Kullanıcı, abonesi olduğu geçiş ücreti toplama sistemine ait giriş ve çıkış şeritlerini kurallarına uygun olarak kullanmak zorunda olacak. Şayet kullanıcının geçiş yaptığı ücretli karayolunda aynı şeritte birden çok ücret toplama sistemi mevcutsa bu kural uygulanmayacak.

TÜRK VATANDAŞI OLUP OLMADIĞINA BAKILMAYACAK

Sürücüsünün Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın yabancı plakalı araçlara uygulanacak idari para cezaları ile geçiş ücretleri tebligat şartı aranmaksızın sürücüsü bilgilendirilmek suretiyle tahsil edilecek. Otoyol ücret toplama istasyonlarında geçiş ücretini ödemeden geçiş yapan yabancı plakalı araçların geçiş ücreti ve/veya buna bağlı idari para cezaları tahsilatının öncelikli olarak ülke içindeki yol kenarı denetim istasyonlarında gerçekleştirilmesi esas olacak. Buralarda ödeme ve ceza tahsilatı gerçekleştirilemeyen ve ülkeyi terk etmek üzere sınır kapılarına gelen yabancı plakalı araçların geçiş ücreti ve/veya buna bağlı idari para cezalarının bulunup bulunmadığı hususu Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca kontrol edilecek, borç görünmesi halinde tahsilat gerçekleşmeden araçların ülkeyi terkine Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca izin verilmeyecek.

SÜRÜCÜLER SORUMLU

Yabancı plakalı araçlar, ülkeye girişleri sırasında halen kullanımda olan ücret toplama sistemlerine abone olarak, açtıracakları hesaplar üzerinden geçiş ücretlerini ödeyecekler. Bu hesaplarda geçiş ücretlerini karşılayacak tutarda bakiye bulundurmak araç sahipleri veya sürücülerin sorumluluğunda olacak. Gümrük giriş sahasında, abonelik sırasında yabancı plakalı aracın ödenmemiş geçiş ücreti ile idari para cezası borçları var ise PTT A.Ş. veya ilgili bankalar aracılığıyla ödenebilecek.

ÖDEMESİZ GEÇİŞLERDE ÜLKE TERK EDİLEMEYECEK

Yabancı plakalı araçların yapmış olduğu ödemesiz geçişlere ait bilgiler KGM tarafından aracın ülkeyi terkine izin vermemek üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığına iletilecek. Ücret toplama sistemlerine ait verilerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığına plaka bazında iletilmesine yönelik gerekli alt yapı ve düzenleme KGM tarafından yapılacak. Yol kenarı denetim istasyonlarında yapılan tahsilatlar ile muhasebe birimlerince yapılan tahsilatlar Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilecek.

Yabancı plakalı araçların ödemesiz geçişlerine ilişkin geçiş ücretleri, geçiş ücreti toplama sistemleri veya muhasebe birimleri aracılığıyla tahsil edilecek. Ödemesiz geçiş tarihini izleyen on beş gün içinde geçiş ücretinin ödenmemesi nedeniyle idari yaptırım kararı uygulanması üzerine geçiş ücreti ve idari para cezaları vergi dairelerince ve vergi daireleri adına tahsilata yetkili bankalar, PTT A.Ş. aracılığıyla veya muhasebe birimince alınacak. Muhasebe birimince tahsil edilen geçiş ücreti ve idari para cezasına ilişkin tahsilat bilgisi Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilecek. Tahsil edilen idari para cezaları Genel Bütçeye gelir kaydedilecek. Geçiş ücreti ise KGM hesabına aktarılacak. Ödeme yapılmaması durumunda, aracın ülkeyi terk etmesine izin verilmeyecek.