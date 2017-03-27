Üç il 'yemek kartı komisyonu'na karşı birleşti!

MALİYET artışı ve enflasyon nedeniyle sürekli yemek fiyatlarını arttıran lokantalar bir de yemek kartı firmalarının uyguladığı yüksek komisyonların yarattığı maliyeti çalışana yansıtıyor. Bölgelere göre değişmekle birlikte bir çalışan iki çeşit öğle yemeği için en az 15 TL para ödemek zorunda kalıyor. Fiyatlar yükselince çalışanın yemek kartı çoğu zaman ay ortasında bitiyor.

Yemek kartı firmaları Türkiye’de lokantalardan ortalama yüzde 9-10 komisyon alıyor. Ödemeler ise 2 ayı buluyor. Aynı firmalar Avrupa’da ise yüzde 3-3.5 komisyonla çalışıyor. Lokantacıların talebi ise komisyon ücretlerinin Avrupa ortalamalarına çekilmesi. Yemek kartı firmaları ise sessiz.

Uzun süredir yemek kartlarından alınan yüksek komisyon ücretlerinden şikayet eden restoran işletmecileri bu sorunu çözmek için ortak hareket edecekler. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Ekrem Demirtaş, soruna köklü bir çözüm bulmak için İZTO, İstanbul Ticaret Odası ve Ankara Ticaret Odası’nın hukukçuları, uzmanları ve meslek komitesi üyelerinin katılımıyla bir çalışma grubu kurarak, en kısa sürede mevzuat değişikliklerini de kapsayan bir çözüm önerisiyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na başvuracaklarını söyledi.

HER YERDEN CİDDİ TEPKİLER YÜKSELİYOR

Dünya'nın haberine göre restorancı üyeleri ile bir araya gelen Demirtaş, yemek kartlarına uygulanan oranların düşürülmesi için çalışma yaptıklarını söyledi. İZTO 42. Restoran, Kafe ve Eğlence Yerleri Meslek Grubu’ndan, Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Altınkapı, Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı İlker Gören, Meslek Komitesi Üyeleri Ali Cem Kocatoros ve İlhami Karabağ ile bir araya gelen Demirtaş, sektörden bu konuda gelen şikayetlerin arttığına dikkat çekerek, “Elbette serbest ticaret var ama hiçbir kural olmadan üyelerimizin zarar görmesine de seyirci kalamayız. Bu konu sadece İzmir’deki restoranların değil, tüm Türkiye’deki restoranların sorunu. Zaten artan komisyon oranları nedeniyle başta İstanbul olmak üzere her yerden ciddi tepkiler yükseliyor” dedi.

Bu konuda yasaklayıcı değil düzenleyici bir tavır alınması gerektiğini belirten Demirtaş, “Sorunun iki tarafını da restoranları da yemek firmalarını da bir ortak noktada buluşturmamız gerekiyor. Odamızda bu konuda bir çalışma başlattık. Köklü bir çözüm bulmak için üç büyük ilin odaları olarak İZTO, İstanbul Ticaret Odası ve Ankara Ticaret Odası olarak ortak hareket etmeliyiz. Bu sorunun hukuki ve mali boyutunu araştırmak üzere üç odamızın hukukçuları, uzmanları ve meslek komitesi üyelerinin katılımıyla bir çalışma grubu kurarak en kısa sürede mevzuat değişikliklerini de kapsayan bir çözüm önerisiyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na müracaat edeceğiz” diye konuştu.

VADELERİ DE UZATIYORLAR

İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Altınkapı, yemek kartları firmalarının sektördeki rekabette öne çıkmak için personeline yemek kartı kullandıran firmalara belirli bir iskonto sağladıklarını belirterek, “Firmalar daha sonra bu ıskontoyu ve hizmet karşılığı olarak aldığı karları kapsayacak şekilde komisyonu restoranlardan talep ediyor” dedi. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı İlker Gören de bu komisyonların giderek yükseldiğini ve yoğun bir rekabet baskısı altında olan restoranları çok zorladığını söyledi. Ayrıca üyeler, bazı firmaların zaman zaman restoranlara ödeme yaparken vade uzatmasının da kendilerini mağdur ettiğini söyledi.