"Uber’e korsan cezası kesin"

telefon uygulaması üzerinden araç çağırma hizmeti veren ve bir süredir İstanbul’da da faaliyette olan ABD’li Uber şirketine kesilen ceza, sistemin sorgulanmasına yol açtı. Şirket, yasal mevzuata uygun çalıştıklarını ileri sürerken, Emniyet Genel Müdürlüğü, Uber’le ilgili tüm illere talimat göndererek “korsan taşımacılık” yapmak suçundan ceza kesilmesini istedi. Talimata göre, yolcu taşıdığı tespit edilen Uber sürücüsü araç sahibi değilse sadece ceza kesilecek. Ceza, ilk yakalamada 2 bin 532, ikincide ise 4 bin 220 TL’ye çıkıyor. Eğer yolcuyu taşıyan sürücü araç sahibi ise trafik cezası dışında araç 60 gün bağlanacak.Ayrıca yolculara da 281 lira ceza kesilecek. 12 Aralık’ta gönderilen talimatta, sahibinin kullanmadığı araçların bağlanmaması gerektiği belirtildi ve Anayasa Mahkemesi’nin 11 Eylül 2014 tarih ve 2014/52 sayılı kararı gösterildi. 12 Aralık’tan önceki uygulamada, yolcu taşıdığı tespit edilen Uber araçları, sürücünün kim olduğu gözetilmeksizin 60 gün bağlanıyordu.Emniyet yetkilileri, Uber sistemi ile çalışan araçların ‘tarifeli yolcu taşıma” yetkisinin bulunmadığını, bu yöntemin korsan taksicilik alanına girdiğini belirtti. Yetkililer, belediye sınırları içinde tarifeli yolcu taşımacılığının sadece, ticari taksi, M plakalı minibüs, halk otobüsü ve belediye otobüslerine ait olduğunu kaydetti. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur, taksicilerin bu uygulamadan rahatsız olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: “Taksiciler plaka alıp vergi ödüyor. Uygulamanın hesapları Hollanda bankalarıyla çalıştığı için hiçbir şekilde vergi ödenmiyor.Bitaksi birkaç yıldır taksicileri mobil uygulama üzerinden müşterilerle buluşturarak müşteriye en yakın taksiye ulaşma imkânı sunuyor. Bitaksi sadece sarı taksiler ile çalışıyor. Geçtiğimiz aylarda faaliyete geçen Olev ve Yolo ise Uber gibi lüks araçları mobil uygulama üzerinden müşterilerle buluşturuyor. Olev ve Yolo’nun ABD merkezli Uber’den farkı ise tamamen yerli olmaları.Geçtiğimiz hafta trafik ekipleri, Uber’in ‘UberXL’ aracını bağladı ve araçtaki yolculara 281 TL ceza kesti. Cezanın Uber tarafından karşılandığı belirtiliyor.2015 yılında Paris’te Uber protestolarının artması sonucu Fransa İçişleri Bakanı Uber’in hizmetlerinin durdurulması talimatını vermişti. Paris’teki eylemde Fransız taksiciler, Uber yüzünden yüzde 30-40 arasında bir gelir kaybı yaşadıklarını öne sürerek sert bir eylem düzenlemişler ve Uber araçlarını yakmışlardı. Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve, içişleri bakanlığı yaptığı dönemde Uber’i yasadışı olarak nitelendirmişti. Cazeneuve Uber’in yasadışı olduğunu ancak kanunu uygulamanın zor olması nedeniyle Uber’in faaliyetlerine devam ettiğini paylaşmıştı. Paris’te Uber sürücüleri de düzenledikleri başka bir eylem ile şirketin ücretlerde indirim kararını protesto etmişlerdi.Şubat 2016’da İngiltere’de de binlerce taksici başkent Londra’da düzenledikleri eylem ile Uber’i ve yeterince denetim yapmadığı gerekçesiyle Londra Ulaşım Kurumu’nu protesto etmişlerdi. 3 saat süren taksici eylemi Londra trafiğini felç etmişti. Londra’nın sembollerinden siyah taksi şoförleri Uber’in yasal olmadığını ve düşük fiyatları sayesinde müşterilerini çaldığını iddia etmişlerdi.2016’nın başında ise New York’ta diğer şehirlerden farklı olarak bu sefer Uber sürücüleri ücretlerdeki düşüşler yüzünden ayaklanmış ve yaklaşık 10 bin Uber sürücüsü şirketin New York merkezi önünde toplanmıştı. Protestoda Uber sürücüleri telefonlarını kapatmış ve direksiyon başına geçmemişlerdi. Fakat fiyatlardaki indirim Uber’in New York’ta müşteri sayısını arttırmıştı.Nisan 2016’da Viyana’da 400 taksici Uber’in yasal olmadığını öne sürerek korna eylemi düzenlemişlerdi. Başbakanlık binası önünde hükümeti Uber’e karşı önlem almaya çağıran taksiciler, Uber’in sürücülerinin vergi vermediğini ve bu sistemin taksicilik sektörüne darbe vurduğunu vurgulamışlardı. Taksiciler Avusturya devletinin çözüm üretene kadar eylemlerinin süreceğini kaydetmişlerdi.Konuya ilişkin Habertürk’e açıklamalarda bulunan Uber Genel Merkezi, “İstanbul’daki UberXL araçlarımızda Ulaştırma Bakanlığı’ndan ve İstanbul Belediyesi’nden gerekli belgeler temin edildi ve vergimizi vererek çalışıyoruz. Gerekli belgelere (D2) sahip olduğumuz için korsan diye tabir edilen yasadışı taşımacılık unsurlarına uygulanan cezalar bize uygulanmamalı.Kanunun farklı şekillerde yorumlanması yenilikçi teknolojilerin önünü kapatıyor. Amerika’da New York, San Francisco, Los Angeles, Fransa’da Paris Uber’in en yaygın olarak kullanıldığı şehirlerden. Uber, ulaşım teknolojisiyle şehirlere katkı sağlamak için bütün dünyada bakanlıklar ve belediyeler ile el ele çalışıyor” değerlendirmesinde bulundu.