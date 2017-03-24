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Twitter ücretli mi oluyor?

11 yıllık ücretsiz hizmetin ardından Twitter bazı özelliklerini ücretlendirmeyi planlıyor

Twitter ücretli mi oluyor?

11 yıllık ücretsiz hizmetin ardından Twitter bazı özelliklerini ücretlendirmeyi planlıyor

24 Mart 2017 Cuma 14:48
Twitter ücretli mi oluyor?
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SOSYAL medyanın en büyük şirketlerinden biri olan Twitter'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Genellikle profesyonellerin kullandığı TweetDeck platformunun bundan sonra ücretli olması bekleniyor.Twitter, aylık 20 dolar ödeyerek bu platforma üye olan kullanıcılarına daha detaylı bilgi verecek. Kullanıcılar hesaplarına olan erişim ve etkileşimi daha detaylı öğrenebilecekler.TWEETDECK İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

TweetDeck'e üye olanlar yer işaretleri, yapılacaklar listesi, birden çok hesabı yönetme ve farklı takipçi grupları için tweet'leri özelleştirme gibi özelliklerden faydalanabilecek. Şirketin bu planı ne zaman hayata geçireceği henüz kesin değil.

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Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaTwitter
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