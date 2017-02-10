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Tuz Gölü'ndeki gaz deposu açılıyor

İlk yastık gazının basılmaya başlanacağı Tuz Gölü'nün altına inşa edilen doğalgaz depolama tesisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı törenle bugün açılıyor

Tuz Gölü'ndeki gaz deposu açılıyor

İlk yastık gazının basılmaya başlanacağı Tuz Gölü'nün altına inşa edilen doğalgaz depolama tesisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı törenle bugün açılıyor

10 Şubat 2017 Cuma 10:20
Tuz Gölü'ndeki gaz deposu açılıyor
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TUZ Gölü’nün güneyinde 1 milyar metreküp doğalgazın depolanarak, ihtiyaç duyulduğunda kullanılmasını sağlayacak Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama  tesisinde gerçekleşecek açılış için tüm hazırlıklar tamamlandı.
Toplam 12 kuyudan oluşan ve 6 kuyunun şu an itibarıyla devreye  alınacağı tesis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın 14.30'da katılacağı törenle  devreye alınacak.

HAZİRAN 2011'DE ATILAN İMZALAR İLE BAŞLADI
Tuz Gölü'ne 40 kilometre uzaklıktaki Sultanhanı beldesi yakınlarında  bulunan ve doğalgaz depolama kapasitesi 1 milyar metreküp olan Tuz Gölü Doğal Gaz  Yeraltı Depolama Projesi'nde çalışmalar, 15 Haziran 2011 tarihinde Çinli Tianchen Engineering firmasıyla atılan imzalar ile başladı.

Dünya Bankası, BOTAŞ ile 2 Şubat 2006'da imzaladığı 325 bin dolar  tutarındaki kredi ve 2 Ekim 2014'teki 400 bin dolarlık ek kredi anlaşmasıyla  tesisin finansmanına katkı sağladı.

Projede, bu yıl içinde 550 milyon metreküp depolama kapasitesiyle  tesisin yaklaşık yarısı devreye alınırken, ikinci aşama da 2020 yılında  tamamlanarak toplamda 1 milyar metreküplük çalışma gazı kapasitesine ulaşılacak.  Toplamda tesisten böylece günlük 40 milyon metreküp gaz Türkiye şebekesine  verilebilecek.

Tesisin yer altındaki depolarını açmak için kullanılan su Hirfanlı  Barajı'ndan sağlanıyor. Boru hattıyla kuyulara gelen su, bin 450 metre  derinlikteki tuz tabakasını eritme işleminde kullanıldıktan sonra, tuz oranı Tuz  Gölü ile aynı seviyeye getirilerek göle bırakılıyor. Böylece gölde su seviyesinin  yükselmesiyle ekolojik dengenin korunmasına ve yaşayan flamingo, suna, bataklık  kırlangıcı gibi su kuşlarının konaklama ve kuluçka alanlarının oluşturulmasına da  olumlu katkı sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tuz GölüI Gaz DeposuRecep Tayyip Erdoğan
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