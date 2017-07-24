TÜROB'dan altın fırsat çağrısı

TÜRKİYE Otelciler Birliği (TÜROB) dünyanın en büyük turizm kaynak pazarı durumuna yükselen Çin'le ilgili bir açıklama yaparak, "Altın fırsatı kaçırmayalım" çağrısında bulundu. 2018'in Çin'de "Türkiye Turizm Yılı" ilan edildiğine ve bunun önemli olanaklar yarattığına dikkat çekilen açıklamada, kamunun ve sektörün bir an önce harekete geçmesi gerektiği ifade edildi. 'Varyag' adlı uçak gemisine 2001 yılında en 2 milyon turist vaadiyle Boğazlar’dan geçiş izni verilmesi sonrasında Türkiye’nin en büyük turizm pazarlarından biri olması hedeflenen, ancak bu hedefe bir türlü ulaşılamayan Çin için yeni bir umut doğdu.

122 MİLYON ÇİNLİ TATİLE ÇIKIYOR

2018 yılının Çin’de ‘Türkiye Turizm Yılı’ ilan edilmesiyle birlikte turizmciler, bu avantajın değerlendirilmesi için harekete geçti. 1 milyar 370 milyonluk dev bir nüfusa ve dünyanın en fazla Dolar milyonerine sahip olan ülkede yılda 122 milyon kişi yurtdışına çıkarken, turizmciler, bu büyük pastada Türkiye’nin payını büyütmek için şimdiden çalışmalara başlanması için hükümet ve sektör kuruluşlarına çağrıda bulundu. Türkiye Otelciler Birliği de (TÜROB) Çin pazarıyla ilgili ‘yapılabilecekleri’ mercek altına alırken, Çin ile turizm ilişkilerini geliştirmek için çalışmak üzere ilgili bir komite oluşturulmasına karar verdi.

'2018 FIRSAT YILI OLABİLİR'

TÜROB Başkanı Timur Bayındır, Çin pazarını anlamak ve Çin’le iş yapmak için ülke olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere tüm sektör kuruluşlarının ortak çalışmalar yapılmasının zorunlu olduğunu söyledi. “Çin’de yurtdışına çıkan turistler için tercih edilen ülke konumuna yükselebilmeyi hedeflemeliyiz” diyen Bayındır, “2018 yılı ciddi bir planlama ile pazara giriş için bir fırsat yılı. Çin hükümeti tarafından 2018 yılı ‘Türkiye Turizm Yılı’ ilan edildi. Çin’de yurtdışına çıkışlarda devletin resmi olarak yönlendirmesi çok önemli. Önümüzde bu ülkeyle ilgili ilk defa böylesine büyük bir fırsat var. Bunu değerlendirmeliyiz. Çin’deki önemli potansiyele karşın, ülkemizin bu pazarda doğal akışı dışında bir faaliyeti bulunmuyor. Bakanlık düzeyinde bir heyet ile üst düzey ziyarette bulunup, güvenlik ve turizmde işbirliği mesajları verilmesi yerinde olacaktır. Ayrıca THY’nin stopover uygulamasını Çin’de de başlatması, İpek Yolu temasının önemi ve vurgulanması gibi konular pazarın geliştirilmesine katkıda bulunacaktır” diye konuştu.

'ÇİNLİ TURİST 900 DOLAR HARCIYOR'

Bayındır, Çin’in turizm potansiyeliyle ilgili şu bilgileri verdi: “Çin’den Türkiye’de 2012 yılında 114 bin, 2013’te 138 bin, 2014 yılında 199 bin, 2015 yılında 313 bin turist geldi. 2015 senesi Ağustos ayında başlayan ve yaklaşık bir sene boyunca devam eden üzücü olaylar sebebiyle dünya genelinde bütün pazarlar ile beraber Çin pazarından da Türkiye’ye gelen turist sayısında büyük düşüş yaşandı. 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 46 düşüşle 167 bin Çinli turist geldi. Mart 2016’da Çin hükümetinin koyduğu seyahat yasağı sebebiyle Mayıs ayının ortasına kadar bütün gruplar durdurulmuştu. Bu yıl ise yeniden artışın başladığını görüyoruz. 2017’nin ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış oldu ve 81 bin Çinli turist geldi. Çin’de kişi başı milli gelir 7.924 Dolar. 2014 yılında yurtdışına çıkan Çinli sayısı 107 milyon iken, 2015’te bu sayı 117 milyona, 2016’da 122 milyona yükseldi. Geçen yıl Çinli turistlerin global düzeyde yaptığı harcama 110 milyar Dolar'a ulaştı. Yani Çinli bir turistin kişi başı harcama tutarı ortalama 900 Dolar düzeyinde.”

KADINLAR DAHA ÇOK GEZİYOR

TÜROB’un Çin turizm pazarını incelediği araştırmadan satır başları ise şöyle: "2016 yılında yurtdışına çıkan turistlerin yüzde 56’sı kadın, yüzde 44’ü erkeklerden oluştu. Vize kolaylığı turist sayısını etkiliyor. Vietnam, Filipinler, Birleşik Arap Emirlikleri, Sri Lanka, Japonya, Singapur, Tayland, son zamanlarda Avrupa, İngiltere ve Kanada’nın vize kolaylığı getirmesi bu sayıları artırıyor. Tayland, Japonya, Güney Kore, ABD, Maldivler, Endonezya, Singapur, Avustralya ve Malezya, Çinlilerin sırasıyla en fazla ziyaret ettiği ülkeler. Grup turları popüler, ancak bireysel ve kişiye özel turlar hızla yükseliyor. Günlük şehir turları, tarih, kültür ve alışveriş turları yanında son dönemde ağır hava kirliliği sebebiyle temiz hava, plaj, temiz deniz turlarına ilgi arttı. Okulların tatil olduğu dönemlerde aile turlarında yoğun artış görülüyor. Sanat ve kültür turları da yükseliyor. Zengin Çinliler alternatif tıp, sağlık turları ve estetik operasyonlar için yurtdışına çıkıyor. Türkiye’nin güçlü yönleri olarak Çin’in önem verdiği ve devletin turizm teşviki yaptığı İpek Yolu ‘Bir Kuşak Bir Yol’ projesinde Türkiye’nin de yer alması, vize kolaylığı ile en çok turist çıkartan şehirlerden THY direkt uçuşlarının olması olarak öne çıkıyor. Ancak güvenlik algısı, Çinli acente fam turlarının, roadshow ve seminerlerin durması, ülke fiyatlarının düşmesi, Çinli turistin yurtdışında harcama ortalaması 900 dolar iken, Türkiye’nin bundan sadece 100-120 dolar gibi bir ortalama ile geride kalması ve tanıtım eksikliği zayıf yönlerimiz."

'ÇİN'DE ALIŞVERİŞ FESTİVALİ YAPILMALI'

Bu pazarın geliştirilmesi için bazı öneriler ise şöyle: "Medyanın daha aktif kullanımı, Moskova’da düzenlenen Türk Alışveriş Festivali’nin benzerlerinin Çin’de de organize edilmesi, acentelerin fam trip turlarının desteklenmesi, Çin’de bulunan turizm ataşelerinin daha aktif olarak destek vermesi, Çin’de sadece fuarlara katılım değil, özellikle ikinci ve üçüncü büyüklükteki şehirlerde seminer, workshop, road showlarda yer alıp ülke imajını değiştirmek ve alternatif turizm kanallarını tanıtmak için çalışmalar yapılması, CTRIP kanalında Türkiye’yi tanıtan reklamların verilmesi, Çince bir WEB sitesinin hazırlanması, aktif bir PR ajansı ile anlaşma yapılması, daha fazla medya tanıtım, televizyon kanalları ve gazetecilerin davet edilmesi, alternatif turizm destinasyonlarının tanıtılması. Ayrıca dizi ve film sektörü de önemli. 2015 senesinde ‘Sister over flower’ programının Turkiye’ye gelmesi bir ivme kazandırdı."