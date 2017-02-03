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Yeni Alanya E - Gazete

Türkiye’nin ilk tropik meyve sevinci

Antalya'da 5 bilim insanı tarafından yürütülen ve Alanya’yı da kapsayan Türkiye'nin ilk tropik meyve projesinden sevindirici haber geldi

Türkiye’nin ilk tropik meyve sevinci

Antalya'da 5 bilim insanı tarafından yürütülen ve Alanya’yı da kapsayan Türkiye'nin ilk tropik meyve projesinden sevindirici haber geldi

03 Şubat 2017 Cuma 21:38
Türkiye’nin ilk tropik meyve sevinci
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BATI Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM), Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Ziraat Fakültesi ve Antalya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen 'Değişik Tropik Meyve Türlerinin Antalya Koşullarına Adaptasyonu Üzerinde Araştırmalar' projesinde 'guava, litchi, longan, mango, passiflora ve pitaya' türlerinde başarılı sonuçlar alındı. BATEM'den Dr. Beyza Biner, Dr. Banu Dal, Dr. Işılay Yıldırım ile AÜ'den Prof. Dr. Hamide Gübbük ve İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden Dilek Taşgın'ın ortaklaşa yürüttüğü Türkiye'nin ilk tropik meyve adaptasyon çalışması ilk meyvelerini verdi. 
5 YILDIR DEVAM EDİYORDU
Proje için guava, litchi, longan, mango, passiflora ve pitaya türlerinden toplam 11 çeşit ile ilk tropik meyve bahçesi kuruldu. 2012 yılında başlatılan çalışmada ABD'nin Florida Eyaleti'nden tropik meyve fidanları getirtildi. BATEM'e ait seralarda bir yıl boyunca alıştırma süreci tamamlanan fidanların Gazipaşa Macar ve Yakacık lokasyonu ile Alanya Türkler Mahallesi’ne dikimi gerçekleştirildi. Araştırmalar sonunda, Gazipaşa'da açıkta muz yetiştirilen yerlerde projedeki tüm türlerin yetiştirilme şansının olabileceği görüldü. Böylece Akdeniz Bölgesi'ne yeni meyve türleri kazandırıldı. Çalışmada, pitaya ve passiflora türleri verim, kalite, erken meyveye yatma ve pazarlama açısından ön plana çıktı. Guava türü ise adaptasyon bakımından başarılı olmakla beraber meyvenin raf ömrünün az olduğu tespit edildi ve damak tadına uygun bulunmadı. Mangonun damak tadına uygun olduğu ve dikimin ilk yıllarında soğuğa ve güneş yanıklıklarına daha hassas olduğu tespit edildi. Litchi ve longanda meyve elde edildi. Litchi, tat ve görünüşü ile pazarlama açısından daha tercih edilebilir bulundu. Mango, litchi ve longanda ağaçlarının gerçek verime daha uzun sürede gelebileceği, buna karşı pitaya, passiflora ve guavada bu sürenin daha kısa olduğu gözlendi.

ALANYA'DA İKİ MEYVE ÖN PLANDA

Alanya için passiflora ve pitayanın ön plana çıktığı kaydedildi. Ancak longan, litchi ve mangoda aşırı soğuklar nedeniyle başarılı olunamadı. Sonuç itibariyle denenen türlerin bölgeye adaptasyon açısından uygunluğu sırasıyla passiflora, pitaya, guava, longan, litchi ve mango olarak belirlendi.
 

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Son Güncelleme: 03.02.2017 21:42
Anahtar Kelimeler:
Tropik MeyveAlanya’Bilim InsanıAntalya
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