Türkiye Varlık Fonu için neden yabancı aranıyor?

TÜRKİYE'DE son dönemde en fazla konuşulan konulardan biri Varlık Fonu ve tartışılmaya da devam edecek gibi görünüyor. Kuruluşundan sahip olduğu varlıklara, yönetim şeklinden nasıl çalışacağına kadar birçok soru işareti fonla gündemimize girdi. Geçtiğimiz günlerde ise Türkiye Varlık Fonu'nun yabancı yönetici transferine yönelik haberler gündeme geldi.

Şu anda 32 milyar lira seviyesinde (8 milyar dolar) olan ve 200 milyar dolara ulaşması hedeflenen Türkiye Varlık Fonu'nun yönetimi için yabancı profesyonellerle görüşülüyor. Ben biraz bu konuda mesafeli olunması gerektiğini düşünüyorum. Bu parayı yönetecek, varlıklarını daha da değerlendirecek, büyütecek Türk yönetici yok mu?

DÜNYA KAMU FONLARI BAŞKANI DA TÜRK

Geçen ay hatırlarsanız Avrupa'nın en önemli finans kuruluşlarından İspanya'nın en büyük bankası BBVA, ABD'deki kaptanını Garanti Bankası’ndan transfer etmişti. BBVA'nın emanet ettiği Onur Genç’in yönettiği ABD'deki operasyonların büyüklüğü 90 milyar doların üzerinde…

Adı ‘Varlık' olmasa da dünyaca ünlü finans kuruluşlarını, fonlarını yöneten birkaç isim önermek isterim.

Dünyanın en büyük bankalarından Bank of America Merrill Lynch'in Asya- Pasifik Bölgesi'nin Türk yöneticisi Elif Bilgi Zapparoli bunlardan biri.

Bank of America Merrill Lynch'in yatırım bankacılığı biriminin eş başkanlığını üstlenen Elif Bilgi Zapparoli, ABD'li bankanın operasyonlarını Hong-Kong'dan yönetiyor. ABD'nin en büyük ikinci finans kuruluşu olan banka, 85 milyar dolarlık cirosu, 2.1 trilyon dolarlık toplam varlığı ile de dünyanın sayılı kuruluşları arasında.

Değeri 5 trilyon doların üzerinde olan Devlet Varlık Fonları (Soverign Wealth Funds) Global Başkanlığı görevini de yürütmüş olan Zapparoli, Dünya Ekonomik Forumu tarafından 2004'te ‘Dünyanın Gelecek 100 Küresel Lideri' arasında gösterildi.

FİNANSIN MERKEZİNDE MÜTHİŞ TÜRK KIZI

ABD'den bir başka örnek ‘Müthiş Türk Kızı' diye anılan Hafize Gaye Erkan… 34 yaşında ki Hafize Gaye Erkan, dünyaca ünlü kuruluşların peşinden koştuğu genç bir finansçı. 68 milyar dolarlık aktifi bulunan First Republic Bank'ın en önemli ismi olan Erkan'ın 3 görevi var: Kıdemli Başkan Yardımcılığı, Yatırım Bölümü Başkanlığı ve Risk Yönetimi Eş Başkanlığı…

Gazprombank'ın parası Aylin Suntay'a emanet Varlık fonu yöneticisi tanımına en fazla yaklaşan ise Rus devlet şirketi Gazprom'dan. Dünyanın en büyük enerji şirketlerinden Gazprom'un fonunun başında bir Türk kadın yönetici var.

Avrupa'da birçok ünlü fon kuruluşunda çalışan Aylin Suntay, Gazprombank'ın Varlık Yönetimi'nde CEO ve Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor. Fonun 5.3 milyar dolarlık varlığı bulunuyor.

Türk fon yöneticisi Ahmet Okumuş'un, Okumus Opportunistic Value Fund'ı ABD piyasalarında en fazla getiri sağlayan şirketlerden. 10 ayda yüzde 46 ile ABD'deki serbest yatırım fonları (hedge fonlar) arasında en yüksek getiriyi elde eden fonun büyüklüğü ise son açıklanan verilere göre 500 milyon doların üzerinde. 2013'ün başında kurulan fon, 2014'ün en başarılı serbest yatırım fonu oldu.

Daha çok isim var. En azından adında Türkiye olan fonunun yönetiminde, danışma kurulunda görev alabilecek daha onlarca Türk yönetici bulmak zor değil.