Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 10°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87988
ALTIN
146.019
DOLAR
3.6888
STERLIN
4.6135
EURO
3.9277
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
13 Şubat 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
13 Şubat Günlük Burç Yorumu
13 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
13 Şubat 2017 Alanya -...
Rahim ağzı kanserinde erken teşhis uyarısı
Rahim ağzı kanserinde erken teşhis...
Flaş Haber
GZP'ye fırtına engeli
Kapat

Türkiye Varlık Fonu için neden yabancı aranıyor?

Türkiye Varlık Fonu için yurt dışından yönetici adaylarıyla görüşürken dünya çapındaki üst düzey şirketlerdeki parlak Türk yöneticiler dikkat çekiyor

Türkiye Varlık Fonu için neden yabancı aranıyor?

Türkiye Varlık Fonu için yurt dışından yönetici adaylarıyla görüşürken dünya çapındaki üst düzey şirketlerdeki parlak Türk yöneticiler dikkat çekiyor

13 Şubat 2017 Pazartesi 11:45
Türkiye Varlık Fonu için neden yabancı aranıyor?
banner404

TÜRKİYE'DE son dönemde en fazla konuşulan konulardan biri Varlık Fonu ve tartışılmaya da devam edecek gibi görünüyor. Kuruluşundan sahip olduğu varlıklara, yönetim şeklinden nasıl çalışacağına kadar birçok soru işareti fonla gündemimize girdi. Geçtiğimiz günlerde ise Türkiye Varlık Fonu'nun yabancı yönetici transferine yönelik haberler gündeme geldi.
Şu anda 32 milyar lira seviyesinde (8 milyar dolar) olan ve 200 milyar dolara ulaşması hedeflenen Türkiye Varlık Fonu'nun yönetimi için yabancı profesyonellerle görüşülüyor. Ben biraz bu konuda mesafeli olunması gerektiğini düşünüyorum. Bu parayı yönetecek, varlıklarını daha da değerlendirecek, büyütecek Türk yönetici yok mu?
DÜNYA KAMU FONLARI BAŞKANI DA TÜRK
Geçen ay hatırlarsanız Avrupa'nın en önemli finans kuruluşlarından İspanya'nın en büyük bankası BBVA, ABD'deki kaptanını Garanti Bankası’ndan transfer etmişti. BBVA'nın emanet ettiği Onur Genç’in yönettiği ABD'deki operasyonların büyüklüğü 90 milyar doların üzerinde…
Adı ‘Varlık' olmasa da dünyaca ünlü finans kuruluşlarını, fonlarını yöneten birkaç isim önermek isterim.
Dünyanın en büyük bankalarından Bank of America Merrill Lynch'in Asya- Pasifik Bölgesi'nin Türk yöneticisi Elif Bilgi Zapparoli bunlardan biri.
Bank of America Merrill Lynch'in yatırım bankacılığı biriminin eş başkanlığını üstlenen Elif Bilgi Zapparoli, ABD'li bankanın operasyonlarını Hong-Kong'dan yönetiyor. ABD'nin en büyük ikinci finans kuruluşu olan banka, 85 milyar dolarlık cirosu, 2.1 trilyon dolarlık toplam varlığı ile de dünyanın sayılı kuruluşları arasında.
Değeri 5 trilyon doların üzerinde olan Devlet Varlık Fonları (Soverign Wealth Funds) Global Başkanlığı görevini de yürütmüş olan Zapparoli, Dünya Ekonomik Forumu tarafından 2004'te ‘Dünyanın Gelecek 100 Küresel Lideri' arasında gösterildi.
FİNANSIN MERKEZİNDE MÜTHİŞ TÜRK KIZI
ABD'den bir başka örnek ‘Müthiş Türk Kızı' diye anılan Hafize Gaye Erkan… 34 yaşında ki Hafize Gaye Erkan, dünyaca ünlü kuruluşların peşinden koştuğu genç bir finansçı. 68 milyar dolarlık aktifi bulunan First Republic Bank'ın en önemli ismi olan Erkan'ın 3 görevi var: Kıdemli Başkan Yardımcılığı, Yatırım Bölümü Başkanlığı ve Risk Yönetimi Eş Başkanlığı…
Gazprombank'ın parası Aylin Suntay'a emanet Varlık fonu yöneticisi tanımına en fazla yaklaşan ise Rus devlet şirketi Gazprom'dan. Dünyanın en büyük enerji şirketlerinden Gazprom'un fonunun başında bir Türk kadın yönetici var.
Avrupa'da birçok ünlü fon kuruluşunda çalışan Aylin Suntay, Gazprombank'ın Varlık Yönetimi'nde CEO ve Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor. Fonun 5.3 milyar dolarlık varlığı bulunuyor.
Türk fon yöneticisi Ahmet Okumuş'un, Okumus Opportunistic Value Fund'ı ABD piyasalarında en fazla getiri sağlayan şirketlerden. 10 ayda yüzde 46 ile ABD'deki serbest yatırım fonları (hedge fonlar) arasında en yüksek getiriyi elde eden fonun büyüklüğü ise son açıklanan verilere göre 500 milyon doların üzerinde. 2013'ün başında kurulan fon, 2014'ün en başarılı serbest yatırım fonu oldu.
Daha çok isim var. En azından adında Türkiye olan fonunun yönetiminde, danışma kurulunda görev alabilecek daha onlarca Türk yönetici bulmak zor değil.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Varlık FonuOnur GençABDOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mega projenin ihalesi için 6 firma davet edildi
Mega projenin ihalesi için 6 firma davet edildi
Şirketler Maliye’den enflasyon düzenlemesi bekliyor
Şirketler Maliye’den enflasyon düzenlemesi bekliyor
Sigorta alacakları için son başvuru tarihi 15 Haziran
Sigorta alacakları için son başvuru tarihi 15 Haziran

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals