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Türkiye pasaportu o listede 83. sırada

Merkezi Kanada’da bulunan küresel finans şirketi Arton Capital yayımladığı Pasaport Endeksi ile dünyanın en rahat ve sorunsuz seyahat edilebilen pasaportlarını açıkladı

Türkiye pasaportu o listede 83. sırada
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ARTON Capital’e göre Brexit’ten sonra “Hangi ülkeye giderken vize almam gerekecek” sorusuna yanıt arayan İngiltere vatandaşlarının endişelenmelerine gerek yok. Çünkü İngiliz pasaportu ile vize almadan dünyanın 156 ülkesine seyahat edilebiliyor. Bu nedenle İngiliz pasaportu dünyanın en güçlü üç pasaportundan biri.
Endekse göre 158 ülkeye vizesiz giriş yapılabilen Almanya pasaportu ise dünyanın en güçlü pasaportu. Almanya’dan sonra İsveç, Fransa, İspanya, İsviçre, Güney Kore ve Finlandiya pasaportları geliyor.
Türkiye pasaportu ise 105 ülke ile 83’üncü sırada yer alıyor.
Listenin sonundaki sekiz ülke işe şunlar: Afganistan (24 ülke), Pakistan (27 ülke), Irak(29 ülke), Somali (31 ülke), Suriye (31 ülke), Sudan (36 ülke), Etiyopya (36 ülke), Güney Sudan (36 ülke).
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Etiketler; #Arton Capital #Pasaport Endeksi #Merkezi Kanada
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