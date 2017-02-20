Türkiye'nin yurt dışı varlıkları arttı

TÜRKİYE'NİN yurt dışı varlıkları geçen yılın aralık ayında 2015 sonuna göre yüzde 2,1 artarak 214,8 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Aralık 2016 sonuna ilişkin Türkiye'nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı.

Buna göre, geçen yılın aralık ayında 2015 sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 2,1 artarak 214,8 milyar dolara yükselirken, yükümlülükleri yüzde 3 azalarak 570,8 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP 356,1 milyar dolar açık verdi. Bu rakam 2015 sonunda 378,1 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Varlıkların alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2016'nın aralık ayında 2015 sonuna göre yüzde 4 azalışla 106,1 milyar dolara, diğer yatırımlar kalemi yüzde 9,4 artışla 69,1 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 28,2 artarak 29,8 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde ise geçen yılın aralık ayı itibarıyla doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2015 sonuna göre yüzde 11,4 azalarak 133,1 milyar dolara indi.

YURT DIŞI YERLEŞİKLERİN HİSSE SENEDİ STOKU 35,5 MİLYAR DOLAR

Portföy yatırımlarında geçen yılın aralık ayında 2015 sonuna kıyasla 3,4 milyar dolar azalış yaşandı. Bu dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 11,7 düşüşle 35,5 milyar dolara indi.

Borç senetleri alt kalemleri olan yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku, geçen yılın aralık ayında 2015 sonuna göre yüzde 15,9 azalışla 26,7 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku ise (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 10 artışla 38,6 milyar dolar oldu.

Geçen yılın aralık ayında diğer yatırımlarda, 2015 sonuna kıyasla 2,7 milyar dolar artış kaydedildi. Bu dönemde diğer yatırımlar altında yer alan yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankasındaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları yüzde 38,4 azalarak 800 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti

Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 5,4 azalışla 30,5 milyar dolar, TL mevduatı da yüzde 26,6 yükselerek 12,2 milyar dolar oldu.

2016'nın aralık ayında 2015 sonuna kıyasla bankaların toplam kredi stoku yüzde 4,2 azalışla 89,1 milyar dolar, diğer sektörlerin toplam kredi stoku ise yüzde 4,6 artışla 99,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

